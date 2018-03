Realizaron controles en boleterías de la Terminal y negocios de recarga de Sube

Las inspecciones se efectuaron este martes por la tarde. Se constató que se han reflejado inconvenientes por parte de los usuarios a la hora de efectuar recargas. Además, los controles tuvieron la finalidad de controlar la existencia del Libro de Quejas obligatorio y la exhibición de la Oblea del organismo.Este martes por la tarde, agentes del Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná junto a su Director, Pablo Gabioud, llevaron a cabo una serie de inspecciones en las boleterías de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Paraná y en locales aledaños de recarga de la Tarjeta Sube.El titular del organismo explicó que "en vísperas de Semana Santa hemos decidido realizar una inspección en las distintas Boleterías de la Terminal de Ómnibus con la finalidad de controlar la existencia del Libro de Quejas, obligatorio por Ordenanza Nº 8600, y la exhibición de la Oblea del organismo, constatándose en algunas boleterías la falta de dicho libro con lo cual se labraron las actas de constatación pertinentes, emplazando a los comercios a que se adecúen a la normativa vigente".Por otra parte expresó que "además, hemos llevado a cabo controles en las boleterías y comercios de la terminal habilitados para la recarga de la Tarjeta Sube, constatando que, si bien no hay cobro de adicional, se han reflejado inconvenientes a la hora de efectuar la recarga por parte de ciertos usuarios que aseveraron que el comercio no disponía de crédito, situación de la que nos hemos asesorado con los respectivos comercios y será llevada la semana que viene a la Mesa del Transporte de la cual, el organismo participa activamente, con la finalidad de buscar una solución inmediata, evitando que de esta manera, los usuarios queden desprovistos de pasajes".Asimismo Gabioud amplió: "Estas inspecciones se vienen llevando a cabo de manera rutinaria, y en el marco de aquellas facultades que la Provincia ha delegado al Municipio, con lo cual continuaremos con las mismas. No obstante ello, invitamos a todo aquel paranaense que sea víctima de una irregularidad o entienda que sus derechos como consumidor han sido vulnerados, formule la denuncia pertinente ante el Organismo de Defensa del Consumidor, ubicado en calle España 257 en el horario de 7 a 12.30 ".