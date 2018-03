Complicaciones en la Terminal por obras en la previa al fin de semana largo

Por arreglos sobre la trama asfáltica en las inmediaciones a la terminal de ómnibus de Paraná, responsables de las empresas de transporte manifestaron su malestar por la falta de información para reorganizar las salidas de los coches, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la previa a un fin de semana extra largo en el que se triplicaron los pasajes."Ayer empezaron a trabajar pero no recibimos ninguna notificación respecto a que hoy iban a cortar el transito sobre calle Antártida Argentina que es la que está sobre el lateral de la Terminal y perjudica el ingreso y la salida de los micros", advirtió ante, Darío Acuña, responsable de la empresa Zenit en la terminal de ómnibus de Paraná.Según indicó, los coches más chicos están saliendo media cuadra en contramano por calle Echague pero se complica para los micros de gran porte de dos pisos. En tanto, se estima que habrá demoras sobre las plataformas a la que ingresan los colectivos de las líneas provinciales porque no podrán hacerlo ya que calle Antártida Argentina está cortada.De acuerdo a lo que aclaró Acuña, desde la firma no están molestos por las obras, sino por la forma en la que se implementan, sin informarles previamente para poder reorganizar los ingresos y las salidas de los micros."Tránsito sólo notificó a la Mesa de Informes para que avise a las empresas, pero no consultaron si nos iba a afectar o no, sobre todo teniendo en cuenta que es fin de semana largo", apuntó.Es que se aproxima Semana Santa y las empresas de transporte han triplicado sus servicios por el incremento de la demanda que se registra en esta fecha.La respuesta de uno de los inspectores de Tránsito de la Municipalidad fue: "Los cortes son por arreglos sobre la trama asfáltica y les estamos dando las vías de escape".El municipal dijo desconocer las quejas de las empresas de transporte y adelantó que a las 16.30 finalizarían los trabajos.