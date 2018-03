Sigue el reclamo por el agua en Colonia Avellaneda: "Es potable",dice Intendente

La palabra del Intendente

Vecinos de Colonia Avellaneda volvieron a reclamar por el tema del agua, la broza y las reiteradas quemas en el basural a cielo abierto. Portando carteles con decían "Basta de agua sucia" y "No a la broza", se juntaron en la plaza y recibieron aRubén Pross fue el primero en expresarse. "El principal reclamo que tenemos, entre los tantos, es la broza. A partir de la inacción del Intendente no hay una sola obra en ejecución, no existen las obras en Colonia Avellaneda, pasamos de ser una ciudad progresista a una ciudad sin esperanza y estamos sufriendo los avatares que tiene la broza con enfermedad en la piel y las vías respiratorias, nadie nos escucha, estamos totalmente desamparados". Paso seguido, recordó y exhibió "una ordenanza que prohíbe las calles de broza, pero hacen caso omiso a la resolución del Concejo Deliberante".María Noel cuenta por su parte que el problema del agua "lo sufrimos más que nada los vecinos de las viviendas del IAPV, que somos más nuevos que la gente que está con el problema de la broza". Aunque si bien ellos tienen las calles asfaltadas, "hay baches que se han cubierto con broza".Sobre el agua fue contundente: ". Se han hecho estudios que dicen que el agua es potable pero. Y en la escuela nos enseñan que el agua potable es incolora, inodora e insípida.", se preguntó.Ante esta situación los vecinos tienen que comprar agua en bidones, "que es un golpe a nuestros bolsillos" ya que se suma a los impuestos municipales por un servicio que se está brindado de manera deficitaria."Hace rato que lo venimos reclamando pero no nos quieren dar respuestas, siempre nos dicen que va a venir el agua dulce pero mientras tanto seguimos sufriendo las consecuencias", dijo María.Otro reclamo de los vecinos es la existencia de un basural a cielo abierto, a dos cuadras de la ciudad, que se quema todos los días. "Nunca lo apagan y de noche cuando los gases más pesados bajan cubren la mayor parte de Colonia que está como en un pozo y todos respiramos ese humo contaminado", señaló la vecina. En tal sentido, contó que tampoco se respeta una ordenanza que establece la prohibición de quemar basura.María Noel contó que en la noche del lunes, "llegó la policía a mi domicilio preguntándome porque iba a venir Canal Once, quién los había llamado y cuáles eran los reclamos". Además les hicieron saber que debían avisar en la comisaría sobre la realización de la convocatoria de los vecinos para recibir a nuestro medio. "El reclamo de vecinos se hace en un montón de lugares y nadie tiene que ir a la comisaría a avisar", espetó.Edgardo Dellizzotti, intendente de Colonia Avellaneda, estuvo en el programa Mediodía de Noticias de Elonce TV y respondió a los reclamos.. En la parte vieja de la localidad el servicio lo brinda la Cooperativa y en la parte nueva (comprendida por las 1200 viviendas del IAPV)", aclaró., se sinceró.Sobre el problema del agua potable y el reclamo, Dellizzotti indicó que "en parte hay un problema con los reservorios de los tanques porque si uno saca de la canilla que viene de la calle no es tanto, pero de igual manera la gente tiene razón y a eso hay que mejorarlo con trabajo y con inversiones, pero", dijo y dio cuenta que existe un proyecto "para llevar un poco de agua dulce y ablandar el agua de pozo "y brindar un mejor servicio de agua".Ante el mensaje de una vecina, que daba cuenta que el agua de Colonia "sale con olor a huevo podrido", el Intendente afirmó: "es algo que tenemos en toda la localidad, yque dice la señora". Ante la consulta de si se puede tomar, Dellizzotti indicó que, pero reconoció que el olor es fuerte y que se opta por "comprar el dispenser".Respecto a los reclamos por la broza, el Jefe Comunal manifestó que "cuando llueve y no hay broza te la piden. Ahora estamos haciendo toda la parte de cloacas", y destacó las obras que se han realizado en la localidad del departamento Paraná que pasó de 3030 habitantes en el 2010 a unos 15.000 en la actualidad.