El kilo de pan llegaría a $40 en Paraná: Panaderos evalúan volver al "rondín"

Los precios varían del centro a los barrios

Panaderos evalúan volver al pan "rondín"

El aumento de los insumos y la suba de los servicios, ya llevó el precio del kilo de pan a un promedio de 35 pesos en la capital entrerriana. Pero es inminente una actualización de los montos., confirmó a, Gabriel Tosso de la panadería Reato de calle Perú e Italia, ubicada en pleno centro de Paraná. "Ha aumentado mucho el precio de la bolsa de harina:, con lo cual, el aumento ha sido importante", argumentó.Y a la suba de la materia prima base para la elaboración, se suman los incrementos de la materia grasa hasta un 20%. Los servicios también aumentaron "hasta un 200% y eso si o si influye en el precio del producto", agregó el panadero.Al consultarle a Tosso para cuándo están previstas las actualizaciones en los precios para la venta al público, éste indicó: "Por lo pronto no lo vamos a hacer, vamos a esperar un tiempito, lo más que podamos, para ver cómo viene la cosa".En la oportunidad, también refirió. "Antes venían y pedían un kilo de pan, hoy lo hacen por lo que tienen, por 20 o 30 pesos", reveló. "El cliente ya no pide por kilo, sino por el dinero que tiene en el bolsillo".Si bien hay costos de insumos, proveedores, aportes patronales que no se pueden obviar, en algunas panaderías más alejadas del centro, el pan puede llegar a conseguirse un poco más barato.porque el precio de la harina viene subiendo todas las semanas y ya se hace insostenible", se confesó Silvio Jacob de panadería La Perla II ubicada sobre avenida Laurencena.Jacob bregó para que el precio de la bolsa de harina no siga aumentando.y se complica para conseguirla porque cuando hay estas subas así, los proveedores se retiran y hay que andar persiguiéndolos", reconoció.Cuando se le preguntó el por qué es un poco más barato, este apuntó: "Al ser una panadería familiar, los costos laborales son menores y acá pago 12.000 pesos de alquiler siendo que en el centro, un local ronda de 25 a 30 mil pesos por mes"."Uno aguanta hasta donde puede porque todos queremos vender, porque se gana menos", se justificó al tiempo que adelantó queEl panadero también reconoció los cambios en las ventas. "Los que compraban 20 pesos de bizcochos, siguen comprando por la misma cantidad, es decir que están consumiendo menos. Es lo que tienen para gastar en el día y no les alcanza para más", remarcó.El panadero del microcentro de la ciudad, dijo que el pan varilla o francés se comercializa a 36 pesos, peroAsí también lo consideró el panadero de barrio. "Estoy pensando en volver a elaborar el pan que se hacía antes cuando anduvimos bastante mal, que es un pan más barato y más grande", comentó al tiempo que adelantó que ese