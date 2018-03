Aumenta el pan: Una factura ya cuesta hasta $11 en Paraná

Paraná no está ajena a los aumentos al precio del kilo de pan que se registran. En Córdoba, por ejemplo, ya se anunció una suba del 14% a partir de este martes y el kilo de pan francés se venderá a 50 pesos.Es que el aumento de los insumos y la suba de los servicios, ya llevó el precio del kilo de pan a un promedio de 35 pesos en la capital entrerriana. Además, el sector se encuentra en pleno proceso de negociaciones paritarias por lo que no se descarta que la suba salarial se traslade al precio final del kilo de pan.Al respecto, Norberto Tosso del sindicato de Panaderos de Paraná, confirmó aque por el momento no tienen prevista una reunión para establecer un precio en común."El incremento de los costos y las subas de los servicios, hacen que los panaderos, solos, vayan incrementando los precios", indicó al respecto.Según informó Tosso, el kilo de pan se vende a 35 pesos en promedio en la ciudad. Aunque el precio varía desde las panaderías del centro a los barrios. "Si en algún lugar, se lo encuentra más barato, es porque hay que ver si cumplen con todos los requisitos impositivos y normativas, porque hay costos de insumos, proveedores, aportes patronales que no se pueden obviar", apuntó.En tanto, una factura ya ronda entre los 9 y 11 pesos. Aunque en panaderías de barrio puede conseguirse por bastante menos.