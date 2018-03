Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un incendio de pastizales se registró este lunes en horas de la noche en la zona donde está ubicada la plaza Mujeres Entrerrianas.



Al respecto, Carlos Almada, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, contó a Elonce TV que "llegamos y estuvimos trabajando cerca de una hora, porque era bastante grande. No pasó a mayores y logramos sofocarlo".



Hasta el momento se desconoce cómo se originó el fuego. "Cuando llegamos no había nadie. Cerca de cinco vecinos nos llamaron para contarnos pero no sabían nada más. Es un sitio descampado, por lo que no hay casas cerca", agregó. Elonce.com