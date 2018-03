El horario de los comercios en Semana Santa en la ciudad: Cómo trabajarán

Foto: Peatonal San Martín de Paraná.

Llega Semana Santa y los vecinos de la capital entrerriana quieren saber, como trabajarán los comercios en estos días. La mayoría de los locales abrirán normalmente el jueves, el viernes y lunes no habrá actividad comercial por ser feriados nacionales, y el sábado se trabajará en horarios habituales, confirmó el secretario Adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Rubén Bernabé.



Los comercios locales mantendrán para los feriados de Semana Santa la siguiente forma de trabajo: "Si el jueves el empleador llama al trabajador, el trabajador tiene que ir a cumplir sus tareas normalmente y no se cobra el 100 por ciento, tal como se hace en los feriados", dijo Bernabé. Cabe destacar que según carteles que ya se pueden ver colgados en negocios locales, el horario en el que trabajarán el jueves, no es el habitual. Por ejemplo, una cadena de zapaterías abrirá sus puertas de 9 a 12:45 y de 17 a 20:30. Igualmente esto depende de cada empresa.



En tanto, "los feriados nacionales que tenemos por delante, que en este caso son el viernes y lunes próximo, no se trabaja", explicó el gremialista. Por su parte, "el sábado se trabaja normal, en horarios habituales", adelantó a AIM.

Estos datos no quita que haya negocios particulares que abran el viernes o e lunes, siempre hay algunos comercios barriales, mercaditos, etc., que lo hacen, pero mayoritariamente son negocios atendidos por sus dueños.