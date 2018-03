Testimonios e imágenes de la multitudinaria marcha por la Memoria en Paraná

Una extensa columna partió este sábado alrededor de las 19 desde Plaza Sáenz Peña y culminó con un acto en plaza Alvear donde se leyó un documento único en conmemoración a un nuevo aniversario por el último golpe de Estado."Como todos los años, reclamamos Memoria, Verdad y Justicia", le dijo a, un militante de la agrupación Hijos Paraná. "El reclamo es para que los genocidas estén en las cárceles porque siguen siendo muy peligrosos, ellos no se arrepienten de nada de lo que hicieron, siguen amenazando a los testigos y a los propios hijos apropiados", argumentó un hijo de un ex preso político."Es una fecha muy importante que hay que respetar y conmemorar, y sobre todo en estos días de tanta violencia y protección a ciertos sectores parte de las fuerzas armas, para que no se vuelvan a repetir, esos sucesos que ya se vivieron", apuntó Franco, miembro de una ONG que nuclea a jóvenes ambientalistas.Si bien no vivió la etapa del proceso, Andrea, le aseguró a: "Marcho por todos. Por justicia"."Contribuyendo para que este día no pase desapercibido", remarcó Gabriela Bergomás, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER."Acompaño como un ejercicio de reflexión para que esas cosas no nos vuelvan a pasar nunca", bregó Juan Conner, de la Asamblea en Defensa de la Cultura."Es una marcha para reprobar que los genocidas estén saliendo de las cárceles y un grito de esperanza, para que no sea una democracia hueca, sino con fundamentos de inclusión y derechos", indicó el diputado Julio Solanas, también presente en la movilización."Fueron años silenciados y esto es para que nunca más haya desaparecidos, esto es una reivindicación a los derechos humanos", argumentó Gladys Balbi, antigua militante del Partido Justicialista. "Todas las familias, en sus ancestros, tienen un desaparecido porque fueron 30.000 desaparecidos", remarcó.Mario Huss, en representación de los jubilados, instó a "no olvidar esta fecha que fue tan tremenda para nuestra patria y especialmente, porque el gobierno nacional que se equivoca al querer olvidar esta fecha tan triste"."Estamos acá porque decimos que la verdad y la justicia sean preponderantes en los juicios que faltan definir en la Argentina", demandó una mujer que también se sumó a la convocatoria de este 24 de Marzo.De la Agrupación Patria Grande, adhirieron a la movilización "ante los drásticos retrocesos que se viven desde estos dos últimos años con el gobierno de Macri en tema de derechos humanos"."Me sumo porque creo que no hay que abandonar la memoria, y más allá de las banderías políticas, los argentinos tenemos que decirle ´Nunca más´ a las atrocidades que vivimos durante la década del ´70", definió otra vecina.El profesor Juan Antonio Vilar, por su parte, bregó para que "no se desvirtúe la conmemoración del 24 de marzo y que no se partidice, sino que se recuerde lo que fue y las consecuencias de aquel proceso militar".