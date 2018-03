Adriana, la nieta recuperada 126: "Ahora me siento una persona íntegra"

Paraná El pedido del hijo de una entrerriana desaparecida en vísperas al 24 de Marzo

En diciembre del año pasado, las Abuelas de Plaza de Mayo confirmaron la aparición de la nieta 126 y rápidamente se conoció que es la hija de Edgardo Garnier, oriundo de Concepción del Uruguay, y de Violeta Ortolani, de La Plata, desaparecidos durante la dictadura.Adriana sabía que era adoptada y se presentó de forma espontánea y voluntaria para realizarse los estudios de ADN y cotejar la muestra con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Así es como se logró evidenciar todo el proceso de contrastación de identidad.A las pocas semanas, se reencontró con su abuela paterna, de 86 años, a quien en ese entonces describió como "una divina, es una persona hermosa".En el marco de conmemorarse este sábado el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el programa, de, dialogó con ella.La búsqueda de su identidad, según narró, "fue de toda la vida., pero quería ser hija de mis padres de crianza. Cuando ellos fallecieron empecé a tener dudas. Le pregunté a mi tía por ciertas cosas que no me cerraban y me terminaron confirmando que era adoptada. Después me surgió la sospecha de que podía ser hija de desaparecidos y así fue".. "Decidieron seguir investigando paralelamente porque el mapa genético no estaba completo. Tuvieron que exhumar el cadáver de mi abuela, pero a mí no me dijeron nada.".. Siempre sentí que me faltaba algo y era mi familia y mis orígenes.. Estoy feliz con la familia, con saber que tengo una abuela a los 41 años, es algo maravilloso"."Tratamos de recuperar el tiempo perdido. Si bien hace un poco más de tres meses que recuperé mi identidad,. Es una relación abuela-nieta, me aconseja y me volví a sentir una niña", indicó.En ese ir y venir, reconstruye la historia de sus padres a través de los testimonios que les brindan aquellos que los conocieron. "Gracias a todos ellos puedo recomponer mi propia historia, saber lo que no conocí de ellos y de mi pasado", agregó.En ese sentido, aseguró que "soy consciente de lo que soy. Ahora me toca de manera directa el tema. Voy a marchar con mis primas y todos los que se sumen".