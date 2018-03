Softbolista ganador del Olimpia de Plata sufrió un robo en su casa y pide ayuda

El ex capitán de la Selección Argentina de Softbol, el paranaense Bruno Motroni sufrió un robo en su domicilio de barrio Los Aromos, en la capital entrerriana.El jugador ganador del Olimpia de Plata en 2013 y 2015, dio a conocer el hecho de inseguridad a través de las reses sociales. En su perfil de Facebook contó la llamativa modalidad que utilizaron los delincuentes para concretar el robo, ocurrido esta madrugada, según pudo conocer Elonce TV.El jugador paranaense de la Selección Argentina de Softbol, contó cómo sucedió el hecho y pidió ayuda para poder localizar los elementos sustraídos."Alrededor de las 3.30 de este viernes, me doblaron la reja del frente de casa, me forzaron la ventana y con un palo, me robaron el bolso con la filmadora del laburo adentro, con material periodístico, baterías, tarjetas de memoria, entre otras cosas", escribió el joven en Facebook y pidió ayuda para recuperar sus elementos de trabajo. "Agradecería cualquier tipo de información", remarcó.