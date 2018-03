Puente Paraná - Santa Fe: vecinos se reunieron con el Ministro de Planeamiento

Foto 1/2 Foto 2/2

El ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, recibió a Héctor Fischbach, titular de la agrupación vecinal Despierta Paraná, quien manifestó la postura de los vecinos respecto a la traza que el gobierno nacional ha definido para el nuevo puente Paraná - Santa Fe.



"Ajustamos la agenda para hoy, tuvimos una charla realmente muy interesante, muy positiva a los intereses de la provincia", explicó Héctor Fischbach tras el encuentro.



"La provincia tiene el deseo que se reabran las conversaciones con la Nación y con Santa Fe para rediscutir esto. Tal vez el tiempo no sea justamente hoy pero sí puede ser próximamente. Me voy con esta idea, a transmitir a los vecinos", señaló.



"Coincidimos con el ministro lo que venimos sosteniendo los vecinos en el sentido que nosotros somos pro-puente y pro-autopista pero en el lugar adecuado, respetando el medio ambiente y el desarrollo de la región", finalizó el titular de Despierta Paraná.



Por su parte, el ministro Benedetto señaló: "Como lo hacemos habitualmente nos reunimos con representantes de la sociedad civil puesto que es parte de nuestra responsabilidad y de la forma de trabajar que tenemos, siempre abiertos al diálogo y al consenso, aún más cuando se trata de temas tan importantes para la ciudad y la provincia".



"Entendemos que el nuevo puente es una necesidad y una oportunidad de desarrollo para la ciudad, la provincia y la región; que debe venir a complementar el rol actual que lleva adelante el Túnel Subfluvial y preservar la integridad del mismo", detalló además. "Consideramos importante que se analice no solo en la conexión vial sino además otras opciones como creemos debe ser la ferroviaria, que es central para mejorar el desempeño y costos de flete y precios de nuestras producciones", apuntó.



"Es parte de nuestra visión que el desarrollo de la obra sea amigable con el entorno y prevea el impacto ambiental, tenemos que tener en cuenta eso para lograr un desarrollo sustentable, que permita mejorar la infraestructura de nuestra provincia con la menor consecuencia ambiental posible", culminó Benedetto.



El encuentro con el ministro Benedetto se dio en el marco de una serie de reuniones que los representantes de la asamblea vienen teniendo con el vicegobernador, Adán Bahl, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero.