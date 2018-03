Colocaron una placa en el Juan L. Ortíz para recordar a Humberto Varisco

Foto 1/2 Foto 2/2

A días de cumplirse el 16° aniversario del fallecimiento de Humberto Varisco (21 de marzo de 2002), quien fuera dos veces intendente de Paraná, se realizó un acto homenaje en el Centro Cultural Juan L. Ortíz y se descubrió una placa recordatoria a su figura. En las palabras de quienes lo recordaron, coincidieron en el reconocimiento como deportista, habiendo sido un destacado ciclista y en su rol político, que lo llevó a ser elegido dos veces para dirigir los destinos de la capital entrerriana (1983-87 y 1995-1999).



En este sentido, con la presencia de funcionarios municipales, concejales, familiares y público en general, el Intendente Sergio Varisco y la secretaria de Cultura, Magda Varisco, recordaron a su padre y esposo, respectivamente, en un acto que emocionó a todos.

Luego del descubrimiento de la placa recordatoria, el director del Centro Cultural Juan L. Ortíz, Gerardo Farías, interpretó a capella la canción de autoría de Piero "Mi viejo" en honor a quien fuera Intendente en la ciudad por dos períodos.



"Es un poco incómodo hablar en público del padre de uno. Qué hijo no recuerda de la mejor manera a su padre y lo ama como al mejor del mundo, pero hay distintas características para recordarlo, una como intendente donde dejó una huella en la ciudad y justamente esta obra del Juan L. Ortiz fue inaugurada por él en 1998. También como deportista de la década 40 y 50, pero lo que más destaca la gente es a su persona. Era un hombre que tomaba las cosas con simpleza, fue buen vecino, comerciante, de no hablar mucho, hombre de campo nacido en Antonio Tomás. En su época de joven vivió la Argentina de la movilidad social, él lustraba botas en la Plaza 1° de Mayo y luego con el deporte recorrió el mundo y eso habla a las claras de lo que es el deporte y lo que significa para Argentina", dijo el Intendente.



Consultado si consideraba que en sus gestiones al frente del municipio paranaense lleva el legado o el camino iniciado por su padre, razonó "que son distintas épocas. El país cambia y no es que uno pretenda seguir lo que él hizo, pero sí a veces uno se pregunta cómo reaccionaría él ante tal o cual tema".



Por su parte, Magda Varisco, en su homenaje recordó a su esposo como una persona "muy familiera. Hicimos un matrimonio normal, muy feliz. Cuando entro a mi casa vacía por ahí se hace muy difícil", recordó con emoción.

Asimismo, sobre el homenaje realizado expresó: "Nunca creí que iba a haber tanta gente, era un homenaje simple, recuperar algo perdido y ponerlo en su lugar. Yo siempre digo que los muertos mueren cuando no se los recuerda y yo creo por eso que Humberto va a vivir muchos años junto al pueblo".



Sobre el "Juanele"

El primer sitio donde funcionó el Centro Cultural fue en el antiguo Mercado de Abasto, hoy actual terminal de ómnibus. Después se trasladó a los galpones del Puerto de forma transitoria y posteriormente se construyó e inauguró en la actual locación, en uno de los galpones del ex Ferrocarril en avenida Racedo. El acto inaugural en su lugar definitivo fue el 27 de marzo de 1999 en la segunda gestión de Humberto Varisco.