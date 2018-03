Pesar por la muerte de Houseman: El recuerdo de Candedo, su suplente y amigo

Video: El "Loco" Houseman

Una noticia muy triste sacudió al mundo del fútbol:, hombre muy vinculado a Huracán, pero que también vistió las camisetas de Defensores de Belgrano, River, Independiente y Excursionistas entre otros, además de ser una pieza clave del equipo que se consagró campeón en el Mundial de 1978.En ese torneo, comandado por César Luis Menotti, disputó seis partidos y le marcó un gol a Perú, para un 6-0 inolvidable que valió el paso a la final ante Holanda. Cuatro años antes había disputado también la Copa del mundo de 1974, con tres tantos en seis juegos.. Tras su retiro tuvo reiterados problemas con por su adicción al alcohol y llevaba un año peleando contra el cáncer.El programa, que se emite por, dialogó con el ex jugador Néstor Candedo, su amigo y ex compañero en las canchas. "Estoy triste por el fallecimiento de un amigo, de un gran compañero", expresó.. "Diego tuvo una trayectoria europea y René no. Empezó en Huracán y terminó en el mismo club.. Miro mucho fútbol y. Si bien es una época pasada y muchos jóvenes no lo conocieron, los que sí saben que", dijo a nuestro medio.. En ese año, "una empresa lo vestía y", relató entre risas.". Muchas veces les tocó compartir cancha: Houseman de siete, Candedo de 9 u 11. "Lo hacíamos por los otros chicos que estaban en el banco. Siempre él fue un fenómeno", dijo.. Jugaron en el mismo equipo en 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980.Aseguró que René "hacia cosas vistosas,. Cuando la agarraba no se sabía para dónde iba a salir, era muy espontáneo, todo muy sobre la marcha".Una vez, el propio Houseman reveló una de las historias mitológicas del fútbol argentino. Son muchos los que recuerdan aquel partido que Huracán y River jugaron en el Metropolitano 1977.Candedo, en ese sentido, confesó que entrenaban junto al equipo, cenaban y todos se iban a dormir, pero "él no sé qué hacía."."Convivimos mucho tiempo y. Nos apodaban el `Loco´ y el `Loquito´. Hacíamos reír a todo el mundo.".Por otra parte, consideró que ". A eso mucho no se lo reconocieron porque no era titular.. A Europa no fue porque creo que no había dinero para pagarlo. Es el mismo caso que si Maradona hubiera sido de esta época. Si Houseman hubiera tenido la suerte de jugar en el fútbol europeo hubiera sido otra la forma de vivir la de él"., cuando fue a llevar a un chico de Paraná a una prueba. "Gracias a Dios tengo muchos amigos y conocidos dentro del fútbol. A los chicos que me piden ir a probarse les doy una mano. No estoy como empresario ni nada de eso porque no me interesa. Lo que sí me interesa es darles una mano y por eso los recomiendo. A los chicos los ven y te dicen si sirve o no, o que vuelva otro día. No como ha pasado que los técnicos se ponen a conversar en la cancha y no los miran. Lamentablemente si uno va con recomendación los ven".Finalmente, remarcó que "".