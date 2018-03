La Asociación Camino Plateado celebró el Día de la Mujer con una comida y una charla reflexiva sobre los derechos de las mujeres, el respeto y la actualidad.



Blanca Balbey, presidenta, contó a Elonce TV que "nos juntamos para reflexionar por qué la mujer es tan vapuleada, por qué no tenemos los mismos derechos que los hombres. Además, a veces entre mujeres somos crueles. Todos deberíamos hacer un poco de esfuerzo y no ser tan egoístas de pensar en uno mismo y no en el que está al lado".



Por otra parte, relató que "nuestra entidad es sin fines de lucro y realmente estamos haciendo un trabajo de hormigas para recuperar la alegría de todas aquellas personas mayores. Vienen con muchos problemas, pero gracias a Dios tenemos la posibilidad de que se levante el espíritu y comprendan que esto es la vida que tienen que hacer desde hoy en adelante".



Consideró que "no deben estar en un rincón tirados, llorando sus penas, sino al revés. La alegría acá reina por todos lados. Así no tengamos nada, contamos con el acompañamiento de todas y entre todas. Eso para nosotros es fundamental. Casi todas son viudas, pero eso no quiere decir que se termina la vida, sino que comienza todos los días para bien de todos y para hacer bien a todos".



Explicó que el grupo es muy unido y cada una de las integrantes se manifiesta a su modo, pero siempre llenas de alegría en vistas al futuro.



Además, adelantó que en abril comienzan los talleres: de memoria, ritmos para hacer ejercicios y otros tantos. Elonce.com