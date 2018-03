Campaña de concientización de la Asociación Mensajeros de Francisco

Un alto porcentaje de la población utiliza palabras a modo de insulto sin darse cuenta que en realidad el empleo de las mismas constituye un claro acto de discriminación. La causa fundamental, en la mayoría de veces, es por falta de información.



"Estamos haciendo una campaña de concientización con el uso de algunas palabras que mal usadas, ofenden y duelen, como por ejemplo, las acepciones mogólico, o cuando le dicen a alguien `che dawn`", manifestó a Elonce TV, Sandra Villalba. Con este objetivo, este jueves salieron por el barrio de la Parroquia San Agustín, "entregando obsequios y concientizando a la gente por este tema".



El cura párroco de la Iglesia San Agustín mencionó que todos los jueves hacen "jornadas para visibilizar situaciones: Este jueves, lo dedicamos a charlar sobre el Síndrome de Down, en ocasión de ser ayer el día internacional de las personas con síndrome de Down".



"Hemos reunido a chicos con esta realidad, y personas que aún, no teniendo esta realidad, la asumen, comparten y nos hacemos uno con los chicos", aseveró el sacerdote. Elonce.com.