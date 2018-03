Obreros rompieron un caño de gas y generó alarma en vecinos de la zona

Foto 1/2 Foto 2/2

Este miércoles por la mañana una empresa privada que realizaba perforaciones para desagües rompió un caño de gas natural en la intersección de las calles México y Patagonia, en la zona oeste de Paraná.



El fuerte olor a gas fue percibido inmediatamente por los trabajadores de la empresa, que llamaron a los bomberos y a la empresa Redengas, como también por los vecinos, a quienes se les recomendó no salir de sus viviendas y no utilizar fuego hasta nuevo aviso. Además se alertaba a los transeúntes que no podía fumar por el escape de gas.



Sobre lo sucedido, Leandro Furios, del cuerpo de Bomberos Zapadores indicó que se trató de un caño de baja presión "que cruza de calle a calle", el cual fue "enganchado" por la máquina que utilizaban los obreros.



El tránsito estuvo cortado en inmediaciones de calle Patagonia mientras se realizaron los trabajos para reparar la rotura.