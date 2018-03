La familia de Daiana halló una carta y crece la incertidumbre sobre su paradero

Paraná Buscan a madre de dos niños que hace una semana se fue de su casa en Paraná

Una carta sin firma

El día de su desaparición

Interrogada acerca de los motivos que la pudieron llevar a ausentarse, la mujer relató: "Tomamos mate juntas a la mañana. No hubo discusión ni nada. Estaba decaída por el embarazo, pero no existió pelea con sus hermanos ni conmigo. Está embarazada de tres meses, pero nos vamos a hacer responsables", expresó, a la vez que acotó que los niños de Daiana tienen dos y cuatro años. .Mientras crece la incertidumbre por la ausencia de Daiana, la familia indagó entre sus pertenencias, en búsqueda de alguna pista que explicara los motivos de su partida, y encontraron una carta, aunque prefieren mantener su reserva y no aventurar ninguna hipótesis. Según explicó Delia a Elonce TV, la misiva no está firmada, pero están "casi seguros" de que fue escrita por la joven.Delia aseveró que la joven "no mencionó que se iba a ir ni nada. Sólo escuché una moto alrededor de las 21.30, pero no le di importancia. Ella con alguien se fue, pero no sé con quién. Falta un bolsito y los DNI de los niños, pero al de ella que lo tenía yo no lo llevó"."El Whatsapp desde el miércoles no se conecta. No me contesta los mensajes y le hice 24 llamadas pero no contesta, da apagado", resaltó, a la vez que admitió que "solía ausentarse, pero nunca más de tres días. Tiene que aparecer, alguien la tiene que ver. Que se comuniquen", suplicó.Al mismo tiempo, confirmó que hasta el momento, "no tenemos novedades sobre Daiana, y seguimos esperando", afirmó. Elonce.com.