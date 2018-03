El mensaje de una madre del corazón a quienes esperan para adoptar

"Al niño adoptado se lo ve como un niño problemático, pero por supuesto que todos los niños son problemáticos, incluso los adultos somos problemáticos. Soy pro-adopción", se pronunció ante, Adriana Schiele, quien junto a Ricardo Ferreiro, son padres de Camila, Roy, Kevin, Daiana y Milton."Adoptamos a Daiana y a Milton, que son hermanos entre sí, cuando ellos tenían tres y un año", contó Adriana ante. "Cuando decidimos adoptarlos, ellos estaban en una situación muy crítica de desnutrición; Milton tenía un año y tenía el tamaño de un bebé de cuatro meses, Dai tenía tres y apenas si caminaba y no hablaba", rememoró."Frente a los pronósticos que nos daban, neurológicamente, que no iban a poder ni leer ni escribir, ella ahora está terminando su sexto año de secundario. No todo es estadística, como los pronósticos que dan para los chicos adoptivos", animó esta madre del corazón ante"Me siento orgullosa porque me quieren y me ayudan en un montón de cosas, así pude salir adelante en la escuela", comentó Daiana."Los papás tenemos que hacer un trabajo que tal vez nos lleva mucho más esfuerzo porque en la adopción, el vínculo es construido desde el principio, y para que sea bueno, hay que poner mucho de cada uno", animó Adriana al asegurar que sus hijos pudieron seguir viéndose con su familia de origen.A los padres que están esperando para adoptar, Adriana les recomendó: "Cuando uno tiene una familia armada, todos tienen que estar de acuerdo y es muy bueno que la familia se abra a darle amor a chicos que ya no son bebés, son niños que están necesitados de afecto. Por ejemplo, a los diez años son criaturas con toda la vida por delante que realmente necesitan de una familia".