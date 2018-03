Buscan a madre de dos niños que hace una semana se fue de su casa en Paraná

Daiana Sánchez tiene 20 años y el miércoles pasado, en horas de la noche, se ausentó de su casa en barrio Padre Kolbe de la capital entrerriana. "Si alguien la ve que se comunique a mi número telefónico 343620334", dijo a Elonce TV su mamá, Delia. Y continuó: "Si ella está viendo que venga, que vamos a hablar. Los nenes también quieren verla. La extrañan. Que no tenga miedo, aunque sea que trate de hablar con la tía o la abuela. Quiero saber si está bien".



Interrogada acerca de los motivos que la pudieron llevar a ausentarse, la mujer relató: "Tomamos mate juntas a la mañana. No hubo discusión ni nada. Estaba decaída por el embarazo, pero no existió pelea con sus hermanos ni conmigo. Está embarazada de tres meses, pero nos vamos a hacer responsables", expresó, a la vez que acotó que los niños de Daiana tienen dos y cuatro años. "Preguntan por ella", expresó.



Delia aseveró que la joven "no mencionó que se iba a ir ni nada. Sólo escuché una moto alrededor de las 21.30, pero no le di importancia. Ella con alguien se fue, pero no sé con quién.

Falta un bolsito y los DNI de los niños, pero al de ella que lo tenía yo no lo llevó".



"El Whatsapp desde el miércoles no se conecta. No me contesta los mensajes y le hice 24 llamadas pero no contesta, da apagado", resaltó, a la vez que admitió que "solía ausentarse, pero nunca más de tres días. Tiene que aparecer, alguien la tiene que ver. Que se comuniquen", suplicó.



Por su parte, Teresa, la abuela de Daiana manifestó: "ella es una nena linda que arregla bien. Pasan tantas cosas. Le pido por favor que reflexione y piense en sus hijitos. Si necesita algo se lo vamos a dar. Que no nos haga esto, porque nos sentimos mal todos. Estamos viviendo un calvario. Volvé, no nos hagas sufrir más", completó. Elonce.com