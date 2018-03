Estiman que boleto de colectivo costará alrededor de 12 pesos

El valor del boleto de colectivo en Paraná será sometido a una evaluación técnica de costos, en el marco del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU).



Esta comisión será la que mañana a partir de las 9 empieza a tomar nota de los primeros estudios de costos a cargo de tres técnicos contratados para tal fin, de las universidades Nacional de Entre Ríos (UNER) y Autónoma de Entre Ríos (Uader).



Los antecedentes más cercanos muestran un boleto general de 12 pesos en Concordia (aumentó el 20% desde el 1º de enero, ya que costaba 10 pesos); y lo mismo ocurrió en Concepción del Uruguay, pero hace dos semanas: pasó de 10 a 12 pesos. Asimismo, Santa Fe llevó a 12,20 pesos el costo del boleto, en febrero. En tanto, en Rosario cuesta 12,93 pesos.



En Paraná, el boleto general tiene hoy un costo de 8,75 pesos. Más de la mitad de los usuarios (hay unas 60.000 tarjetas SUBE en circulación), pagan tarifas inferiores: Además de la SUBE gratuita para los estudios primarios y secundarios, está subsidiado el boleto para ubilados, obreros y estudiantes, los beneficiarios de Tarifa Social de la SUBE que perciben la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, Plan Progresar y Programa Jefes de Hogar; monotributistas sociales y las pensiones no contributivas abonan 3,90 pesos.



La última variación del boleto en Paraná fue en mayo de 2017, y promedió un incremento del 25%.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Mariano Moreno y ERSA para prestar el servicio, elevaron el pedido de actualización tarifaria, semanas atrás. Y en la solicitud mencionan que el valor del boleto debe asignarse en función de los recorridos actuales. Es que el nuevo diagrama de líneas iba a comenzar en febrero, pero debido a la reacción de las distintas vecinales por cambios en cabeceras y recorridos, la Municipalidad lo postergó unilateralmente por 90 días, hasta mayo. Habrá, según los recorridos que se midan, una sensible diferencia en el tema costos, que marca el denomina IPK (Índice Pasajeros por Kilómetro), que se utiliza como ecuación de cálculo. Se sumarán otros factores como la inflación (superior al 20% el último año), la suba de combustibles, repuestos y seguros de vehículos por encima del 30%, y suba salarial del 15%, que también influye en la ecuación final.

A esto debe añadirse la disminución de subsidios por parte del gobierno nacional.



La decisión final quedará en manos del Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que el dictamen técnico no es vinculante. Si podrá, en este caso, el Ejecutivo Municipal aplicar algún cambio en la tarifa, en caso de que quiera aportar algún subsidio propio.



Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano



El ámbito fijado en el nuevo marco normativo para la prestación del servicio público, está integrado por tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) ?las secretarías General, de Servicios Públicos, y Legal y Técnica?; y un representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); de las empresas a cargo del servicio, de Defensa del Consumidor, de la Defensoría del Pueblo y por cada uno de los bloques del cuerpo legislativo (Cambiemos, FPV y Frente UNA).

