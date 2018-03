Escuela Santa Fe, institución centenaria: este lunes se hizo el acto protocolar

La matrícula de la institución



Un siglo con historia



Recordemos que desde 2017 en la institución ya vienen realizando una serie de festejos junto a los estudiantes. Cuando la escuela cumplió 99 años se comenzó con lo que se denominó `Camino al Centenario`, con un abrazo simbólico, una muestra de fotos y otras actividades.La directora de la institución, Evangelina Blasón, agradeció, en diálogo con, el acompañamiento en esta fecha tan especial para la institución, "la gran cantidad de ex alumnos, ex docentes y la comunidad toda, que nos está acompañando".Al mismo tiempo, puso relevancia en el gran amor que los alumnos y ex alumnos tienen con "su escuelita": "Nuestros niños, que han egresado de la escuela, pasan luego de egresar por este lugar, vienen a saludarnos, mostrarnos su libreta del secundario. Es muy grato esto".Lucrecia Gómez, integrante de la comisión cooperadora, a su vez, aseveró aLa directora puso relevancia en que a la cooperadora "no sólo se la conforma en búsqueda de un aporte económico, sino que es `la voz de los papás en la escuela`. No podemos construir, sino es juntos. Tenemos un objetivo común que son nuestro niñitos. No es posible construir sino lo hacemos en comunidad, es decir, familia, comunidad, los docentes, todos juntos".En la actualidad sonLa comunidad educativa está integrada por la directora y dos vicedirectoras, 24 docentes a cargo de las clases, siete maestros de áreas especiales, dos bibliotecarias, seis docentes de nivel inicial y una maestra integradora orientadora (MOI).La escuela fue inaugurada el 18 de marzo de 1918, aunque anteriormente estaba situada en calle Feliciano y lo que es hoy en día Alsina, y llevaba por nombre Alfredo Villalba. Ante un crecimiento de la matrícula el espacio fue quedando chico, y como se alquilaba se definió construir un edificio propio.Mediante una serie de gestiones, lograron que el club Quique, que tenía su sede donde ahora está la escuela, se trasladara al predio donde está actualmente en calle Alsina, que en aquel entonces se llamaba Ramírez."Donaron ese terreno y empezaron la construcción. Recién en el año 1962 se inauguró la escuela en este edificio donde está actualmente, y cambió de nombre", dijo la directora, y explicó: "Ese año se firmó un convenio de cooperación mutua entre los gobernadores de Entre Ríos, Raúl Uranga, de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis.En aquella época se inició la construcción del túnel subfluvial y ambos estuvieron presentes en la inauguración de la escuela, que pasó a llamarse Provincia de Santa Fe, y en el marco de este convenio de cooperación en Rosario hay una escuela que se llama Provincia de Entre Ríos".