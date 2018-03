"Food Trucks": Proponen regular el funcionamiento de vehículos gastronómicos

Los concejales Emanuel Gainza (Cambiemos) y Luis Díaz (Frente Renovador), son autores de sendos proyectos de ordenanza promoviendo el establecimiento de un marco regulatorio para la habilitación y funcionamiento de los vehículos gastronómicos, comúnmente conocidos como Food Trucks, en la capital entrerriana.La iniciativa de Gainza incluye las normas a cumplimentar para la habilitación de los mismos y el otorgamiento del permiso particular de uso de los espacios públicos.Para habilitación general del vehículo o el otorgamiento de permiso particular de uso precario, el solicitante deberá cumplimentar una serie de requisitos contemplados en el proyecto.En el caso de personas físicas, éstas deberán inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; poseerá libreta sanitaria actualizada y ser propietario del vehículo gastronómico.A las personas jurídicas también se les exige ser responsable inscripto ante la Afip; en el registro pertinente y en la categoría correspondiente de impuesto sobre los ingresos brutos.Las unidades estarán obligadas a contar con el mobiliario y equipamiento revestido en acero inoxidable y/o material lavable no absorbente.La iniciativa establece que el equipamiento del módulo deberá contar con tanque de almacenamiento de agua potable para la elaboración de los alimentos e higiene del personal, de al menos 100 litros; tanque de almacenamiento de líquidos de desagüe de las piletas de similar capacidad y equipos de refrigeración para conservación de alimentos y bebidas, y de cocción y calentamiento de alimentos.El vehículo no deberá quedar en la vía pública cerrado sin personas responsables del mismo y sin la atención al público.Cuando no se desarrolle actividad comercial, éste deberá ser guardado en un lugar de dominio privado.El proyecto del legislador Luis Díaz también prevé un marco regulatorio para esta actividad, definiendo como Food Trucks a todo módulo que en su interior esté adaptado para la cocción, elaboración, preparación y/o expendio de alimentos y bebidas.El mismo autoriza la elaboración y venta de alimentos e infusiones en la vía pública y en espacios verdes públicos y privados, siempre que no interfieran en la circulación.Sus propietarios estarán obligados a respetar las normas que rigen en materia de habilitaciones, higiene y seguridad alimentaria, debiendo contar el personal que esté a cargo de esta actividad con el carnet de manipulación de alimentos y la libreta sanitaria.También exige la inscripción en la Afip, Ater y Afim de los titulares responsables de los vehículos y contar con una póliza de seguro de responsabilidad.En su articulado establece que estará prohibido a los permisionarios colocar mesas y sillas para atención al público, exceptuando aquellos servicios eventuales donde la autoridad de aplicación lo permita.Tampoco podrán realizar publicidad sonora y/o visual que contamine el medio ambiente.Ambas iniciativas fueron giradas para su tratamiento a las Comisiones de Legislación, Salud y Turismo del parlamento municipal.