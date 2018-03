¿Vacío legal por fiestas electrónicas?: "Nos toman el pelo", se quejan vecinos

Paraná Vecinos pidieron presencia policial por otra fiesta electrónica en una quinta

Los vecinos de Sauce Montrull manifestaron su malestar por las continuas fiestas electrónicas que se realizan en una quinta de la zona. Este fin de semana, el evento contó con presencia policial para garantizar la seguridad en el estacionamiento de los vehículos."Los ayudaron a estacionar mejor los autos", ironizó ante, Mauricio Garín, uno de los afectados, al tiempo que apuntó: "Va a haber un accidente grave en el que destruyan a toda una familia porque las familias que viajan a Villa Urquiza, a La Picada, se van a encontrar con alguno de estos chicos que salen en estado deplorable de ese tipo de fiestas, y muchos de ellos son menores"."Son 15 horas de música y como vecinos se nos hace imposible poder descansar", advirtió al programa. "Se convocan a través de una página de Facebook, arrancan a las 6.30hs y están hasta las 21hs. La música despierta a toda la familia y no podes dormir hasta que terminan. Son hasta 15 horas en las que no podes dormir", se quejó.Pero de acuerdo a lo que comentó Garín, "el artículo 19 de la ley 7559, establece que "las Juntas de Gobierno, proyectarán reglamentos y disposiciones para el gobierno del centro rural, los que serán elevados a consideración del Ministerio de Gobierno. Una vez aprobado por éste, serán obligatorios dentro de la jurisdicción territorial asignada a la junta de que se trate pudiendo establecer sanciones pecuniarias para el logro de su cumplimiento y acudir a la justicia o requerir el auxilio de la fuerza pública con este fin"."No quieren reconocer que pueden actuar", reprochó el vecino. "Es una decisión política que no se está tomando", agregó."El Ministerio de Gobierno nos respondió que la Policía fue, y constató que se trataba de un cumpleaños. Siendo que había dos denuncias, una de vecinos y otra del propio presidente de la Junta de Gobierno", apuntó Garín.Los vecinos sienten que "les toman el pelo". "Nos citan a las reuniones, un lunes a las 10hs siendo que todos trabajamos", se quejó.