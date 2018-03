Pumpido: "Contra Racing hay que jugar con intensidad y concentración"

Patronato enfrentará a Racing el domingo desde las 11 en el Cilindro de Avellaneda, en el marco de la Superliga.Juan Pablo Pumpido, DT, dialogó cony explicó que "al equipo lo vamos a definir en los entrenamientos que quedan. El partido contra Racing se encara de la misma forma que con River, con mucha concentración, con mucha intensidad, tratando de ganar los duelos individuales porque tienen jugadores de mucha jerarquía. Trataremos de que en lo futbolístico salga de la misma forma que con River, pero con diferencia en el resultado porque el otro día nos encontramos con una derrota que no merecimos".Sobre el partido contra el millonario, consideró que "fue un gran partido pero lamentablemente el resultado opaca lo bien que se trabajó durante todo el partido. Hay que agarrarse de eso, de que el equipo está bien, en un buen momento. Hay que seguir por ese camino".Consideró que en el semestre se evolucionó respecto al juego y lo que da el equipo en la cancha. "Tenemos un buen colchón de puntos, quedan ocho fechas y tenemos que seguir sumando para cumplir el objetivo, ojalá sea lo antes posible para no llegar al final sufriendo. Esto es largo, hay que seguir hasta el final pero el equipo es competitivo siempre, lo fue el semestre pasado, más plantado y esperamos que de esa forma lleguen los resultados", agregó.Por su parte, Damián Lemos, manifestó que "por diferentes lesiones y circunstancias del equipo el técnico se ve obligado a hacer tres cambios y estoy entre las posibilidades de ser titular. Estoy muy emocionado y contento por eso".Sobre el rival, señaló que "es difícil, están en un muy buen momento. El técnico sabe que puedo brindar sacrificio, siempre empujar para adelante y ojalá que podamos volver a la senda ganadora, a la de sumar puntos, que es nuestro principal objetivo. Tenemos que tener un plus para ser protagonistas y será fundamental tratar de sacar la pelota y siempre estar ordenados. Es un equipo con mucha jerarquía individual".