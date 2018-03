Puente Paraná-Santa Fe: El tema de la traza "ya se ha aclarado", dijo Dietrich

Histórica inversión

Obras que se terminan

Proyectos con prioridad

Escuchar las voces

Se lleva a cabo en Paraná, el 385º Consejo Federal de Fadeeac, Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. El mismo se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la participación del Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien resaltó la inversión que la Nación hace en la provincia.Según explicó a Elonce TV, en su disertación ante los presentes en el Consejo Federal de Fadeeac, Dietrich remarcó que "compartimos con los empresarios que todas las obras que estamos haciendo en el país, impactan positivamente en su actividad y donde losEl intendente de Paraná, Sergio Varisco, hizo mención en su presentación, a las obras en marcha del Acceso Sur y a la del Acceso Norte de Paraná. Al respecto, Dietrich resaltó que "el intendente dijo que el Acceso Norte fue licitado en 1986, y suena escandaloso que pasen tantos años y no se haya terminado. Pero lo importante no es mirar para atrás, sino saber que ahora, las obras empiezan en se terminan, como es el Acceso Norte y como va a ser la Circunvalación del puente en Paraná", remarcó el ministro a"Esta obra tan esperada y tan olvidada del puente Paraná - Santa Fe, pero que cuando asumimos la pusimos en agenda, que tiene un seguimiento muy cercano del presidente Mauricio Macri, y que de hecho, cuando armamos las estructuras,Asimismo, agregó que "ingresan en los proyectos de Participación Pública Privada (PPP), que es un nuevo sistema de financiación de la obra pública y que significa que los privados anticipan la inversión yEn tanto, al ser consultado por los reclamos de los vecinos afectados por la traza de las obras complementarias del puente Paraná-Santa Fe,. Además, se viene trabajando muy bien con la Municipalidad y con el Gobierno de la provincia, pero lamentablemente, pasa en estas obras que estamos haciendo porque nunca se hicieron, siempre hay alguien que quiere generar un poco de ruido", indicó.Por otra parte, Dietrich destacó que "es la primera vez que las municipalidades de Paraná y Santa Fe, las gobernaciones de las dos provincias, y Vialidad, estamos juntos en una mesa. De esta manera, definimos la traza del puente y principalmente, por la gran discusión que había en la ciudad de Santa Fe y que no era tenida en cuenta en el proyecto anterior", afirmó el ministro de Transporte y agregó que