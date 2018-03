La suba del boleto de colectivo empezará a definirse la próxima semana

Paraná Analizan subas en las tarifas de los colectivos urbanos

Las empresas que prestan el servicio de transporte urbano en la capital entrerriana solicitaron un aumento del boleto, aunque no precisaron cifras y pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana entrante, según indicó ael secretario de Servicios Públicos del municipio, Ricardo Frank.El funcionario admitió que los prestatarios "argumentan disminución de subsidios a nivel nacional, el aumento de combustibles y la paritaria. Hay un organismo de control integrado por concejales de distintos bloques, especialistas en costos y el defensor del pueblo" que deberán analizar este requerimiento.En ese marco, "en breve, los especialistas en costos harán los análisis pertinentes para ver si corresponde o no lo que solicitan. Se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles que viene", adelantó Frank.No obstante, puso de relieve que "hace un año que no hay un ajuste de tarifas en los colectivos de Paraná. Hay otras localidades que ya las adecuaron. Se está haciendo un estudio y seguramente se empezará a definir la próxima semana".Finalmente, recalcó que "se tratará en el Concejo Deliberante con todos los sectores involucrados y será un trámite por parte de los representantes del pueblo".