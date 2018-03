Analizan subas en las tarifas de los colectivos urbanos

El aumento del boleto de los colectivos urbanos en la capital entrerriana comenzará a barajarse hoy en una reunión que habrá en el Municipio, aunque una medida de este tipo requiere de la aprobación del Concejo Deliberante.



Las empresas sostienen que deben afrontar mayores costos tras el acuerdo paritario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que cerró en un 15%, aunque no signifique que se sea el porcentaje de incrementos que tendrá el boleto en la capital provincial. Además, ese acuerdo salarial no es todo junto sino escalonado en cuotas de diferentes porcentajes que terminarán de hacerse efectivas el 1° de enero de 2019.



Pero también sostienen que desde junio de 2017, el boleto en Paraná no sufrió modificaciones: fue el 17 de ese mes, cuando se puso en vigencia el nuevo y último cuadro tarifario que entonces subió un 25% y llevó el boleto común a los 8,75 pesos, también hay otras variantes para trabajadores, jubilados y estudiantes como en la mayoría de las ciudades del país.



Resaltan que en Santa Fe, el mismo boleto común cuesta 12,2 pesos, el incremento fue en enero y estuvo en el orden de un 27%; en Concordia fue del 20% y hoy cuesta 12 pesos; y en Concepción del Uruguay, recién días atrás fue autorizada la suba y el pasaje pasó de 10 a 12 pesos.



La búsqueda de un nuevo precio para el pasaje se da en el medio de un contexto en donde el nuevo servicio que se iba a implementar con esperas prometidas de no más de 15 minutos, dio marcha atrás el 17 de febrero, el día antes de ponerse en vigencia, y fue ante el reclamo de varios sectores de la sociedad y de usuarios por los nuevos recorridos.



El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Ricardo Frank, confirmó que hoy habrá una reunión en la Municipalidad sobre este tema. "La empresa ha hecho una proyección de costos y seguramente solicitarán una adecuación tarifaria que luego deberá ser tratada por el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral del Transporte (SITU) que fue creado por ordenanza", dijo, y explicó que luego debe ser presentado al Ejecutivo que hará una propuesta y más tarde lo debe tratar el Concejo Deliberante.



Más allá del planteo que hagan las empresas, Frank señaló que lo van a analizar, pero todo indica que el aumento se va a dar. "Una adecuación tarifaria se tiene que hacer porque el boleto no ha sido tocado a pesar de la disminución de subsidios a nivel nacional y más allá de que la gente se queje por la prestación del servicio", explicó a diario Uno.