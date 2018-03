El Concejo Deliberante elige vicepresidente primero y segundo

Política Agrupación del PRO de Paraná pide la expulsión partidaria de Etienot

Durante la sesión del jueves, los ediles deberán elegir al vicepresidente primero y segundo del órgano deliberativo.También se conocerán los nombres de los presidentes de las distintas bancadas para el presente año y la nómina de los concejales que integrarán las diversas Comisiones.En el plenario de este jueves tomarán estado parlamentario numerosas iniciativas, entre las que cabe mencionar la presentada por el concejal Pablo Hernández (Cambiemos), que impulsa un proyecto de ordenanza que habilita la implementación de medios y dispositivos tecnológicos de control de tránsito en Paraná para la detección automática de infracciones, su posterior registro, trámite y sanción, con el fin de desalentar comportamientos contrarios a las normas de circulación vehicular, minimizando los riesgos de accidentes en el espacio público, incrementando los niveles de seguridad y convivencia ciudadana.Estarán sujetos a la iniciativa mencionada, los titulares de vehículos motorizados que circulen dentro de los límites de la ciudad de Paraná, cualquiera sea su procedencia jurisdiccional, ante la comisión de infracciones de tránsito, como estacionamiento en doble fila, en carriles exclusivos para micros, paradas de colectivos y taxis, áreas reservadas para transporte escolar, personas con movilidad reducida, ambulancias, que no respeten la señal mecánica del semáforo, exceso de velocidad y falta de luces reglamentarias.Los equipos tecnológicos deberán estar debidamente homologados, puestos a punto, calibrados y controlados por organismos competentes a nivel nacional, como el "INTI" (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).Hernández señala, en la exposición de motivos del proyecto, que "a partir de esta innovación tecnológica se ordenan a la autoridad de aplicación una serie de procedimientos, a fin de garantizar y resguardar los derechos de los posibles infractores".En tal sentido se establecen medios o dispositivos para el control del tránsito, la detección de las infracciones, una etapa de validación, una instancia de citación al infractor, descargo de éste y su posterior juzgamiento.En la sesión ingresará a consideración de los ediles el decreto suscripto por el intendente Sergio Varisco por el cual veta parcialmente la ordenanza Nº 9659, sancionada sobre tablas el 30 de noviembre pasado, por unanimidad del cuerpo legislativo, en virtud de la cual se prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná la utilización de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación agrícola, forestal y de espacios verdes, que contengan Glifosato.Para insistir en la sanción del proyecto original, autoría de la legisladora Claudia Acevedo (Cambiemos), el mismo deberá tener el voto positivo de las dos terceras partes del total de los ediles que componen el Concejo Deliberante, de acuerdo a lo prescripto por la ley 10.027, artículo 99, inciso E (Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos).La misma norma, en su artículo 107, inciso C, establece un plazo de 15 días hábiles para que el parlamento local decida si acepta el veto parcial o insiste en el texto de la ordenanza sancionada oportunamente.Entre los despachos de Comisión que bajarán al recinto para su tratamiento, figuran los siguientes:- Proyecto de ordenanza presentado por la concejala Claudia Acevedo, adhiriendo en todos sus términos al "Protocolo Institucional de Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos, aprobado por el Consejo General de Educación, mediante Resolución Nº 3571 de fecha 18 de Noviembre de 2.010.- Proyecto de ordenanza presentado por la concejala Elsa Salazar, propiciando modificaciones a la Ordenanza N° 8466 referente al servicio de atención y asistencia al consumidor a través del Organismo de Defensa al Consumidor Municipal.- Proyecto de resolución presentado por el Concejal Enrique Ríos (FpV), por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a realizar un relevamiento del estado en que se encuentran las rampas de circulación para personas con movilidad reducida, en todo el ejido Municipal de nuestra ciudad.- Proyecto de ordenanza presentado por el Concejal Sebastián Bértoli (FpV), estableciendo la obligatoriedad en los restaurantes y bares destinar mesas prioritarias para uso de personas con movilidad reducida en forma permanente.- Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Enrique Ríos, propiciando el fomento a la producción Agroecológica Rural y Urbana, en el ámbito de la ciudad de Paraná.- Proyecto de ordenanza presentado por la concejala Karina Llanes (Cambiemos), creando la Red Municipal de Tratamientos en Adicciones, que se implementará de manera progresiva en los Centros de Salud y/o dependencias similares que determine el Departamento Ejecutivo Municipal.En esta segunda sesión ordinaria de la legislatura local es numerosa la cantidad de iniciativas que tomarán estado parlamentario. Al respecto cabe destacar las que a continuación se detallan:- Proyecto de resolución presentado por la concejala Stefanía Cora (Frente para la Victoria) por el cual se insta al D.E.M. para que a través de la autoridad de aplicación haga uso de la reserva en el período de concesión instituido por el art. 27° de la ordenanza N° 9462 del marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros.- Pedido de Informes presentado por la concejala Stefanía Cora relacionado con el funcionamiento del sistema de red de agua potable en la ciudad de Paraná.- Proyecto de ordenanza presentado por la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos) por el cual se dispone la implementación del sistema "Botón Antipánico", en las unidades del transporte público de pasajeros en colectivos de nuestra ciudad.- Proyecto de resolución presentado por la concejala Cristina Sosa (FpV) mediante el cual solicita convocar al recinto del H.C.D. a los equipos técnicos que el D.E.M disponga para exponer acerca del proyecto del Puente Paraná-Santa Fe.- Proyecto de ordenanza presentado por la concejala Silvina Fadel (Frente Renovador) proponiendo eliminar el cobro de la contribución municipal dispuesto en el artículo 24° del contrato de concesión de servicio firmado entre la empresa distribuidora Enersa y la Municipalidad de Paraná.- Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Luis Díaz (Frente Renovador) estableciendo el marco regulatorio para la habilitación general y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas en los vehículos gastronómicos denominados "Food Trucks" en la ciudad de Paraná.- Pedido de informes presentado por el concejal Sergio David Cáceres (FpV), relacionado al uso, destino y sentido que se está dando a los fondos atesorados en plazos fijos durante la anterior gestión.- Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) estableciendo marco regulatorio para la habilitación general y/o el otorgamiento de permiso particular de uso de espacios públicos para los vehículos gastronómicos en la ciudad de Paraná.- Pedido de informes presentado por el concejal Enrique Ríos relacionado sobre el estado de construcción de una pileta en el balneario Thompson de nuestra ciudad.- Pedido de informes presentado por el concejal Enrique Ríos relacionado sobre la provisión de insumos para la potabilización de agua en nuestra ciudad.- Pedido de informes presentado por la concejala Stefanía Cora relacionado sobre la incorporación de flota adaptada a la nueva concesión de transporte público de pasajeros en nuestra ciudad.