Taxistas reclaman una suba del 25 por ciento en la tarifa

"Presentamos el día 22 de febrero una nota en mesa de entradas, con el objetivo de solicitar una recomposición de la tarifa vigente, dada la constante variación de precios de los insumos que venimos soportando", explicó Jacob. "Tenemos seis aumentos de combustibles en el buche", remarcó en ese sentido.



A la nota le adjuntaron un estudio de costos que les permita "cubrir los gastos de explotación y un interés adecuado al capital invertido".



"Como resultado de ese estudio, los taxistas solicitamos que la bajada de bandera suba a 32,50 pesos, y la ficha cada cien metros a 1,90", precisó el taxista y remarcó que a la nota elevada al Municipio la firman, además de la Cámara que él representa, "Teleradio, la Cooperativa de Taxis y el Sindicato de Choferes".



El requerimiento implica, en el caso de la bajada de bandera, un 25 por ciento de aumento: pasaría de 26 pesos a 32,50, es decir, 6,50 pesos más. En tanto que la ficha por cien metros, que actualmente se ubica en 1,40 pesos, aumentaría a 1,90, esto es, 0,50 pesos más, lo que representa casi un 36 por ciento de incremento.



El último incremento otorgado a los taxis por la Municipalidad de Paraná, se hizo efectivo en agosto de 2017. "No podemos aguantar más. El combustible sube a cada rato y nosotros nos vamos quedando atrás con la tarifa", lamentó Jacob en declaraciones a esta Agencia.



Además apuntó: "Estamos esperando que nos llamen. No hemos tenido respuesta aún. Fui a hablar con el nuevo secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, y me dijo que en dos o tres días nos llamaba, pero hasta ahora no hemos tenido noticias". (APF)