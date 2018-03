Tras la Fiesta del Mate, desarman el escenario y limpian el Parque

La 29° edición de la Fiesta Nacional del Mate fue un éxito, unas 70.000 personas disfrutaron de las tres noches del evento que, con entrada libre y gratuita, organizó la Municipalidad de Paraná.Finalizada la fiesta, y con las primeras luces del sol, personal de Parques y Paseos, en conjunto con otras áreas de la comuna comenzó el operativo limpieza y desarme del gran escenario que se montó de espaldas al río.deque "hay muchos residuos y estamos tratando de poner el Parque nuevamente en condiciones"."Empezamos a las 6 desde la plaza Petit Pisant y nos levara todo el día, porque es bastante la cantidad de basura", dijo y agregó que no solamente en el predio donde tuvo lugar la Fiesta se generaron residuos sino en toda la zona del Parque Urquiza y el Patito Sirirí.En tal sentido, mencionó que "todas las cuadrillas están destinadas a juntar residuos, unos 30 empleados. Se han sacado muchas camionadas de basura. Ayer sacamos una camionada sólo en el Patito Sirirí".La mayoría de los residuos que dejaron quienes pasaron por la zona baja de la costanera son cajas de piza, botellas y vasos plásticos y latas de cerveza. "No sé por qué se tira tanta basura habiendo contenedores", dijo Pierotti.Consultado sobre si habría falta de cestos de basura en el lugar, el funcionario expresó que podría ser un tema "a tener en cuenta", pero indicó que la gente "no está acostumbrada a utilizar los contenedores que hay"."La magnitud de la fiesta fue mayor y vino mucha gente, no solo de Paraná sino de otros lugares por eso se generó tanto residuos", señaló finalmente.