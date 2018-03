Fiesta del Mate: Miles de personas bailaron al ritmo de Los Palmeras

César Isella

La 29ª edición de la Fiesta Nacional del Mate se vive a pleno en la ciudad de Paraná. Miles de personas disfrutaron la música tropical en la segunda jornada que contó con la presencia de Los Palmeras y Banda XXI como atractivos principales.Durante las noches del viernes y sábado, en la Plaza de las Colectividades en la Costanera baja, miles espectadores disfrutaron de los shows musicales y los diferentes atractivos que ofrece la fiesta organizada por la Municipalidad de Paraná. La gente ha colmado las expectativas de esta edición que cuenta con entrada libre y gratuita.La jornada del sábado comenzó con la cumbia juvenil de Groomies. Le siguió el ensamble de vientos, cuerda y percusión el Combo Mutante que puso el son, guarachas, guaguancos y toda la música cubana y salsa dura a la noche paranaense. Luego fue el turno del baile. Los primeros en salir al escenario fueron los hermanos Cristian y Denise Lescano, los créditos locales fueron los ganadores de pareja de baile en el PreMate. Después César Isella le dio el toque folklórico a la noche con su repertorio.El baile a la rotonda del puerto, que se colmó poco a poco, llegó de la mano de Los Príncipes. El histórico grupo paranaense repasó sus viejos y nuevos temas. Palmae trajo nuevamente la cumbia pop al escenario mayor; y luego fue el turno de Los Palmeras, el conjunto santafesino hizo bailar a todos los espectadores. El gran cierre estuvo a cargo de Banda XXI con todo el cuarteto y la fiesta que los caracteriza.Hoy el espectáculo en el escenario Luis Pacha Rodríguez continúa con el Ballet Los Entrerrianos, Los Potro Malambo, el ganador del PreMate instrumental Agua - Tierra - Barro, La Banda Roja, Sergio Galleguillo, Los Nocheros y Kapanga.El cantautor argentino deleitó al público con su repertorio de folklore y se mostró muy agradecido con el público paranaense que cantó junto a él sus canciones. "Es un hallazgo hermoso encontrarme con toda la familia paranaense en este evento que es gratuito. No es fácil estar arriba del escenario. Yo le canto a la gente de adelante y ellos lo transmiten hacia los de atrás", aseveró Isella.El cantante felicitó a la Comuna por todo el esfuerzo realizado en la organización. "Espero que se repita nuevamente mi actuación en esta fiesta", señaló.En su primera presentación en la Fiesta Nacional del Mate, la pareja de hermanos paranaenses contaron sus sensaciones. "Al público le mostramos lo que hacemos con nuestra danza en un homenaje a nuestros abuelos con música de los 30 o 40, pero con pasos adaptados a nuestra época", declaró Cristian quien añadió que esa danza se adapta a todo tipo de público. Asimismo, destacó la realización de la 29ª edición: "Me parece muy bien que se difunda a todos los artistas locales. El mate es muy argentino, además está bueno que sea gratuito eso es genial y estaría bueno que lo copien otros festivales".Los hermanos Lescano llevan años desarrollando esta disciplina y son creadores de la compañía de baile "El Grito Sagrado". Por su parte Denise, manifestó su emoción al presentarse en el escenario mayor de la fiesta. "Estamos muy felices que nos vea tanto público, que es lo que uno desea cuando se presenta. En esta oportunidad presentamos una zamba, un balseado y un escondido", dijo.El grupo paranaense volvió a presentarse en la Fiesta Nacional del Mate y por su repertorio pasaron canciones históricas y de sus últimas producciones. Jorge Pesoa, voz del conjunto, reconoció: "Nos sentimos privilegiados de estar en esta prestigiosa fiesta con una noche tan espectacular. Queremos que la gente se divierta, cante y baile con nuestros temas". Asimismo, destacó que la convocatoria sea libre y gratuita para el público. "Esta muy bueno que toda la gente tenga la posibilidad de venir a ver un espectáculo de esta magnitud. Porque es una fiesta nacional. Me parece bárbaro porque se ve a muchas familias que viene a disfrutar y me llena de orgullo poner nuestro granito de arena", señaló.Por su parte, Wilson Osan dijo: "Nos sentimos muy alagados de compartir el escenario en nuestra ciudad con nuestra gente. Es un reencuentro con nuestra gente preparamos algo para divertirnos, pasarla bien, para ser por un momento solos uno. En tanto que agradeció a la Municipalidad y a la organización por la convocatoria "porque le hace bien para los artistas locales, por eso celebro y los felicito".Con 45 años, el grupo santafesino hizo una presentación a puro baile en la 29ª Fiesta Nacional del Mate repasando todos sus éxitos. Rubén Cacho Deicas y Marcos Caminos se mostraron muy contentos por estar nuevamente en suelo paranaense y en el festival de renombre. "Estamos muy agradecidos con la intendencia por habernos invitados, en cada evento que se hace en Paraná estamos", sostuvo Deicas. Por su parte, Caminos señaló que "acá somos bien recibidos, nos une un río, Paraná y Santa Fe son una sola ciudad".El grupo de cuarteto formado en Río Cuarto, Córdoba, pasó por tercera vez por el escenario Luis Pacha Rodríguez. En la previa de su show Luis Castro, Santiago Dadone y Yuthiel Rafael Pérez Mondeja se mostraron agradecidos por haber sido tenidos en cuenta para presentarse por tercera vez en el festival "somos fanáticos del mate, es nuestro compañero en cada viaje. Es un placer poder estar acá y poder traer nuestra música y la alegría de Banda XXI", comentaron. "Estamos con todas las pilas, se ve a la gente muy contenta. Tenemos que tratar de mantener a la gente en ese estado, tras la presentación de Los Palmetas, para hacerlos bailar a todos", sostuvo Luis Castro. En tanto, Santiago Dadone resaltó que el evento sea totalmente gratuito. "Está muy bueno porque pueden asistir todas las personas a un show de estas características. Felicitamos a toda la organización. Tenemos los mejores recuerdos de este festival y hoy venimos a dejar lo mejor de nuestro repertorio".