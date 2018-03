Se disputó la maratón acuática Villa Urquiza - Paraná: ganó Damián Blaum

La llegada

La Villa Urquiza - Paraná se largó a las 15:40 de este domingo, la que ya no se disputa desde hace un par de años.Damián Blaum resultó ganador de la Villa Urquiza- Paraná. Se mostró, en diálogo con"muy feliz" de nadar en Paraná.Entrena en el Cenard, en Buenos Aires y representa a River. "Este ha sido un fin de semana completo, ganó River ayer, hoy gané yo hoy", dijo con una gran sonrisa.Nuñez contó aque en estos momentos no está compitiendo y que ahora disfruta de su maternidad: "Gala se porta muy bien y nos acompaña a todas partes, por el momento nado sólo para sentirme bien yo. Vivimos en Buenos Aires. La buscamos mucho a Gala, así que ahora está con nosotros todo el tiempo"., aseveró.Brondo estuvo en sexto lugar, en un momento de la carrera, y escaló posiciones. "Perdí a mi guía, me corté solo y llegué segundo", manifestó, acotando que ahora sentía "una molestia en los hombros porque estaba `picado` el río, pero después todo normal".Dijo que se sentía "muy acompañado" por su familia, "y por mi familia del Club Echagüe, a los que estoy muy agradecido".. "MI dedicación es 100 % a la natición, es mi profesión. Entreno doble turno, mañana y tarde. Es una preparación de muchos años", manifestó, diciendo además que representa a River.Geigo participó en reiteradas ocasiones de la ya extinta Hernandarias-Paraná. "Participé seis veces y en Mujeres, las gané todas. Es muy particular para mí estar en esta ciudad", aseveró.Confió además que su mamá, "¡siempre tiene miedo a que me ahogue!". Agregó que practica natación "desde los seis años, mi mamá me llevó por un tema de seguridad y luego abracé a este deporte como profesión".