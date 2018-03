Referente del tango llegó a Paraná para brindar seminarios de técnica

Milena Plebs es una coreógrafa, bailarina y creadora de espectáculos de tango. Este viernes está en Paraná, donde brindó seminarios de técnica. Esta noche, también realizará un show de milonga en el Club Social.En diálogo con, expresó que "es increíble lo que está pasando con el baile del tango en todo el mundo. Viajo mucho y creo que el éxito hoy en día es bailarlo, no tanto ir a ver un espectáculo. Viajamos para transmitir nuestros conocimientos para que la gente pueda disfrutar más del baile".Asimismo, dijo que "hace muchos años soy bailarina y coreógrafa, lo que me sorprende es que voy a lugares recónditos en ciudades pequeñas de países lejanos y hay academias de tango argentino. La gente quiere bailar, se abraza y qué suerte que el tango no se puede bailar por internet. Uno puede hacer muchas cosas pero con el tango te tenés que duchar, vestir, maquillar, perfumar, salir de casa, encontrarte y abrazarte con otra persona. Eso es lo más fuerte, el abrazo, el contacto".Relató que baila desde los 10 años, primero clásico y luego contemporáneo. "No tengo familia tanguera, mis padres son europeos y el tango no se escuchaba en casa. Apareció en mi vida en el año 84 y ahí empecé a tomar clases", dijo.Cuando brinda los seminarios, "la gente tiene muchas inquietudes técnicas, específicas del baile, mecanismos, abrazo. En las mujeres el tema es dejarse llevar, porque el que tiene la parte creativa y conductora es el hombre. Hay que trabajar mucho en esos dos roles. Es como un diálogo, algo que sucede de a dos".Pablo Medicci, por su parte, informó que este sábado, de 16 a 19, habrá un nuevo seminario en el Club Social. Estará orientado hacia el ámbito de parejas de baile. Piden llevar ropa cómoda y zapatos.