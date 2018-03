Homenaje: una calle de Paraná lleva el nombre de Romina Ibarra

En diálogo con, el intendente Sergio Varisco, manifestó que realizan este homenaje a esta mujer que fue víctima de violencia de género, ya que "son vidas que se pierden y no puede pasar `como si nada`. Como municipio queremos dejar este mensaje, y no es la primera vez que lo hacemos. Tenemos como política de Estado que deben ser recordadas, para que nos mantengamos despiertos y digamos `ni una menos y nunca más`"."El municipio está presente en todos los temas que hacen a la sociedad; no solamente en obras, servicios, sino también en estos temas que son muy sensibles", afirmó.

Es un orgullo que la calle en que se la vio crecer, lleve su nombre

La pareja del papá de Romina, destacó que Romina "era excelente hija, hermana, amiga. La lucha por seguir teniendo lo de ella, construyendo con mucho amor su casita, criar sus hijos con educación, todo eso la define como excelente persona"."Nunca me imaginé vivir lo que pasamos. Que nos haya tocado a nosotros fue un golpe muy bajo para la familia", indicó, agregando que "es un orgullo que la calle en que se la vio crecer, lleve su nombre".La mujer confió que el papá de Romina "está muy emocionado, al igual que sus hijos. Ellos estuvieron de acuerdo en que la calle lleve el nombre de su mamá".

"Es un reconocimiento a mujeres anónimas"

La concejal María Marta Zuiani destacó que se trata de "un reconocimiento a nuestras mujeres anónimas, que nos duelen tanto. Queremos ponerlo a la vista de la comunidad, se trata de la violencia de género en su versión extrema que es el femicidio".Mencionó que, bautizando la calle con el nombre de Romina Ibarra, buscan que "cada persona que pase por acá recuerde que había una mujer, que era personal de la policía que defendía los derechos de los demás y le tocó trágicamente encontrar la muerte en manos de quien decía amarla".

Romina, desde el cielo, nos va a estar guiando

La subjefa de la departamental de policía, Alejandra Berón, se mostró muy emocionada al hablar de Romina, destacó que la conoció "cuando ingresó a la institución, yo era instructora. Se habla mucho de estos temas en la institución, pero queda el dolor de no haberle hablado lo suficiente, para que se animen a hacer las denuncias"."Deben tener el coraje de denunciar a la pareja o ex pareja. Tienen que saber que las apoyamos en esa situación de ir al frente y hacer la denuncia sobre la violencia que viven", puso relevancia.En el mismo sentido reflexionó: "Romina, desde el cielo, nos va a estar guiando. Tenemos que seguir el ejemplo de lucha constante, de sacrificio para poder sacar adelante su familia, que ella nos dejó". Elonce.com.