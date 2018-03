Con maniobras de RCP le salvó la vida a un hombre que se descompensó en la calle

Natalia Ferreyra es profesora de Educación Física y gracias a sus conocimientos de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), pudo salvar la vida de un hombre que sufrió un paro cardíaco mientras andaba en bicicleta por la vía pública.



El hecho ocurrió cerca del mediodía de este miércoles, a pocas cuadras del centro de la capital entrerriana.



Natalia iba a buscar a su hijo a la escuela y a unas dos cuadras de su casa vio una persona tirada en la calle y gente alrededor. Pensó que había sido uno de los tantos accidentes de tránsito que ocurren en la zona, pero al observar más detenidamente se percata que un hombre intentaba hacerle RCP (no de la manera correcta) a quien estaba tirado en la calle. "Atiné a correr para llegar lo más rápido posible y empezamos a realizar las maniobras", dijo.



La persona estaba "sin signos vitales, no tenía pulso, estaba pálida y con otro chico empezamos a turnarnos para hacerle las maniobras. Estuvimos un rato hasta que llegó la ambulancia y pudimos sacarlo de ese paro cardíaco".



Gracias a esos primeros auxilios el hombre está con vida.



Natalia contó en declaraciones al programa Una de Dos de Elonce TV que "nunca había pasado por una situación así", pero sin dudar al ver la persona tendida en la calle decidió hacer la reanimación a tiempo, que es lo que permite salvar la vida. En tal sentido, destacó la importancia y la necesidad de realizar los cursos que se dictan en forma gratuita sobre RCP.



"Estas cosas pueden suceder en cualquier momento y lugar y el estar preparado hace que se pueda salvar una vida. Cualquier persona puede realizar RCP siempre y cuando está entrenada para ello", mencionó.



Finalmente, explicó que "la respiración boca a boca ya no se realiza, con el masaje (en la caja torácica) continuo y persistente es suficientes porque básicamente se está bombeando el corazón y se da oxígeno al cerebro". Elonce.com