Incendio en La Picada: "Nunca se prenden solos, hay intención"

Paraná Incendio forestal afectó una vasta porción de monte nativo en La Picada

Un incendio forestal se produjo este miércoles en horas de la tarde a la vera de la ruta 12, en la zona de La Picada, cerca del parque General San Martín.Un vecino contó que todo "comenzó en la tranquera, en la entrada a la estación de trenes, y se fue extendiendo hacia unas viviendas ubicadas en el lugar, donde viven tres familias". Si bien no alcanzó a afectar las casas, "se perdió una gran porción de monte nativo que estaba en los alrededores".dialogó con el presidente de la Junta de Gobierno de La Picada, Emilio González, quien explicó que "lamentamos semejante pérdida. Los incendios nunca se prenden solos, alguna intencionalidad hay. El domingo apagamos otro incendio, pero en esta ocasión fue imposible".Consideró que "si existen rivalidades en la zona es lamentable. No entiendo el motivo pero no puede ser que sigamos con estas jodas porque nos perjudican a todos: al pueblo, a la Vieja Estación que tiene un valor histórico importantísimo".Además, expresó que "es impagable la labor de los Bomberos, de la gente que vino a colaborar. No podemos permitir que sigan pasando estas cosas. Hay dos casas dentro de la estación que se salvaron, estuvieron al borde de perder todo. Se perdieron gran cantidad de durmientes"."Soy nacido y criado en el campo, jamás he visto un incendio que se prenda solo. Siempre hay intención. Es increíble que sean tan dañinos, que haya tanta maldad", agregó.