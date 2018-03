Incendio forestal afectó una vasta porción de monte nativo en La Picada

En horas de la tarde de este miércoles, aproximadamente cerca de las 14, se inició un incendio forestal a la vera de la ruta 12, en la zona de La Picada, cerca del parque General San Martín.Sobre este siniestro, Jose Bantar, vecino de la zona, contó aque "aparentemente comenzó en la tranquera, en la entrada a la estación de trenes, y se fue extendiendo hacia unas viviendas ubicadas en el lugar, donde viven tres familias".Afortunadamente los bomberos pudieron controlar el fuego para que no llegue a las casas, "pero empezó a correrse para la escuela Almafuerte porque el viento cambió y sopló más fuerte", agregó, dando cuenta que "se perdió una gran porción de monte nativo que estaba en los alrededores y la puerta del Parque San Martín, corriendo también peligro este patrimonio natural que tenemos".En tal sentido, Bantar indicó que gracias a la labor de las dotaciones de Bomberos, tanto Voluntarios como Zapadores y de personal del Parque San Martín, "el incendio está circunscripto y controlado, y se evitó que llegara hasta la escuela Embon, que era el objetivo porque hay grandes eucaliptus" que hubieran podido agravar la situación."Ahora resta apagar todas las llamas para que no se vuelvan a prender", indicó el vecino y agregó que además "se quemaron los durmientes de quebracho que quedaron estibados luego que se restableció el circuito de vías nuevos, y también es un patrimonio que se pierde".Otro incendio de grandes proporciones se desató también en la zona de la ex fábrica de cemento, en Bajada Grande, de la ciudad de Paraná. La sequía de los pastizales hizo que las llamas se propagaran rápidamente y la columna de humo se divisaba desde distintos puntos del lugar.Hasta allí llegaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y una de Zapadores que trabajaron para evitar que las llamas se extendieran hasta las viviendas lindantes.Hasta el momento, se desconocen las causas que dieron origen al siniestro.