El desafío de Sergio: Bajar de peso gracias a una nutricionista y un nuevo amigo

Un tratamiento y el apoyo de un nuevo amigo

Sergio Caravallo, tiene 42 años y pesa casi 200 kilos. Su caso fue noticia cuando la Asociación Amigos del Puerto Nuevo le construyó un ascensor para que pudiera salir de su casa , en la que permanecía encerrado hacía un año.Ahora, su historia vuelve a emocionar. Antese comprometió a afrontar un tratamiento para bajar de peso, gracias a la ayuda desinteresada que le brindará la nutricionista María Romero. También contará con el apoyo de quien se ofreció como su nuevo compañero en este proceso, el cheff Juan Carlos Ortega."Me cuesta mucho adelgazar y necesito un tratamiento urgente porque cada vez me cuesta más caminar", se confesó Sergio ante el programaEs que según comentó, en un tratamiento que hizo hace tres años atrás, bajó hasta 40 kilos gracias a un subsidio de Salud Pública, el cual fue solo por seis meses y que luego no pudo continuar."Mi sueño es poder bajar los kilos necesarios para que me hagan un bypass gástrico", confesó."Yo pongo la voluntad, lo que no tengo son los medios y el dinero para afrontar un tratamiento", advirtió Sergio.Además, el hombre sufrió la amputación de su brazo derecho por un tumor maligno que se generó como consecuencia de su estado depresivo. "Ahora, la estoy remando, sin un brazo y contra la obesidad", remarcó."Los chistosos dicen `cerrá la boca´, pero no es tan simple. Todos te miran con otra cara y dicen `mira el gordo´. Siempre te discriminan", rememoró.En la oportunidad, también demandó "una ayuda de Salud Pública porque es difícil". Según argumentó, "para adelgazar, tenés que comer cosas light y esos son productos que salen el doble". De acuerdo a lo que indicó, sus gastos mensuales en comida son de no menos de 2.500 pesos.En un emotivo momento, la nutricionista María Romero, se ofreció a brindar un tratamiento a Sergio. "Me comprometo a visitarte y a trabajar en conjunto, porque mi trabajo es este, el ayudar y mejorar la salud de las personas. Es lo que amo y lo que decidí hacer", argumentó en el programa"La obesidad es una enfermedad que afecta a todos", sentenció.En tanto, el cheff Juan Carlos Ortega, quien en los próximos días se someterá a una intervención para colocarse un bypass gástrico para poder bajar de peso, se quebró ante el testimonio de Sergio y se comprometió a acompañarlo en esta nueva etapa que iniciará."Acompañarlo a caminar y a compartir, charlar y tomar unos mates, porque necesitamos del apoyo entre nosotros. No es fácil, yo tuve el apoyo de mi familia y el asesoramiento de un médico.. pero cuando no tenés a nadie..", reconoció."Te quiebra esto, porque si te dicen `cerrá la boca´ y uno está bajando de peso, pero no saben lo que cuesta", sentenció.