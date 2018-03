La ocupación hotelera en Paraná creció cinco puntos en relación al verano pasado

La ocupación hotelera durante este verano en Paraná fue del 54,3 %. Siendo la primera quincena de febrero el mejor período con el 59,5 % de ocupación. Este año hubo un incremento de 5 puntos si se compara con el la temporada estival 2017 (49,3 % de ocupación en el verano 2017).



Llegaron a Paraná durante esta temporada (enero y febrero) 101.584 visitantes aproximadamente. El movimiento económico generado por el turismo (enero y febrero 2018) fue de aproximadamente $ 203.677.395. De acuerdo al tipo de alojamiento que utiliza el turista; se clasifican sus gastos teniendo 3 grupos diferenciados. Al primer grupo, lo representan quienes se alojan en hotel; promediando un gasto de $ 1.360 por día por persona; quienes se alojan en establecimientos extrahoteleros gastaron en la ciudad de promedio por día $ 930; y quienes no se alojaron pero utilizaron servicios durante una jornada dejaron un gasto promedio de $ 520.



Los cálculos de valores de ocupación hotelera fueron realizados a través de la consulta a distintos establecimientos hoteleros de diferentes categorías.

A través de un sondeo, sobre un total de 306 visitantes entrevistados, durante este período, el 95,7% fueron turistas nacionales; y el 4,3% turistas extranjeros. Si sumamos los porcentajes de visitantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba tenemos un 62% del total de los visitantes que llegaron a la ciudad durante este verano.



Cuando se les consultó a los entrevistados con quien viajaba, durante este verano, más de la mitad respondió hacerlo "en familia" y el tipo de alojamiento más utilizado fue el tradicional "alojamiento turístico" (hotel, apart hotel, hostel, residencial, cabañas, etc).