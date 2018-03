A 100 días del Mundial, ¿cuánto cuesta viajar a Rusia?: Precios y opciones

Entradas

Faltan solo 100 días para que comience el Mundial de Fútbol, que este año se llevará a cabo en Rusia. El 14 de junio la pelota comenzará a rodar y no se detendrá hasta el 15 de julio, cuando se conocerá al nuevo campeón del mundo.Mientras el país anfitrión ultima detalles en la organización y da los últimos retoques en los 12 estadios que serán sede del evento, la FIFA pone sus fichas en el VAR y las selecciones empiezan a cerrar las nóminas de futbolistas que llevarán a los distintos búnkers para dar rienda suelta al máximo sueño que existe en fútbol.. Algunos afortunados ya fueron beneficiados por el proceso aleatorio de venta y otros están a la espera del. Las entradas que queden estarán disponibles a todos los clientes en línea hasta agotarse e incluso podrán adquirirse también en algunos centros de entradas de las sedes que FIFA designará., recomendaron aDesde Planetario de Viajes, Gisel, contó aque. "Tiempo atrás había vuelos mucho más baratos, pero subieron los costos porque hay mucha demanda. Esta opción es la más económica", dijo.También, pero no conviene porque. Es el destino más elegido para hacer base y luego trasladarse desde allí hasta los distintos destinos donde se jueguen los partidos.. Lo bueno es que los hoteles son muy grandes, tienen capacidad para muchas personas y son buenos, porque generalmente en Rusia están acostumbrados a hacer grandes conferencias", comentó.Rusia no es de los lugares más económicos para comer. En ese sentido, aseguraron aqueAsimismo, indicaron que "hay paquetes que incluyen todos los traslados, entradas y demás. Por ejemplo, estadía una semana, traslado a dos partidos (de final y semifinal), pero no bajan de los 3000 dólares. Hay que tener en cuenta que no incluyen entrada y el vuelo".