Fiesta del Mate: Diagraman el operativo de tránsito y el control a "cuidacoches"

De cara a la Fiesta Nacional del Mate que se realizará en Paraná este 9, 10 y 11 de marzo, la secretaría municipal de Seguridad a cargo de Ricardo Frank, lleva adelante la coordinación del operativo de seguridad del evento, junto a la Departamental de Policía y Prefectura. En paralelo, se diagrama el corte de calles con la colaboración de personal de Tránsito municipal.De acuerdo a lo que anticipó Frank a, "se harán los cortes de calles tradicionales para posibilitar únicamente el ingreso de forma peatonal"."Tal vez no cortemos calle Güemes y Laurencena para no perjudicar a los comercios de la zona porque siempre ha sido motivo de quejas, sino que nos trasladaremos unos 100 metros en la zona del Triángulo en la que está la bifurcación de calles sobre Laurecena y vamos a derivar por ahí, y se hará lo propio sobre la Cuesta de Izaguirre, más conocida como bajada del Rowing, para que los automovilistas puedan derivar hacia la parte superior Parque Urquiza", detalló.Asimismo, el funcionario municipal aclaró que "se limitará la bajada para que la gente se traslade en la zona media y alta del Parque Urquiza, porque la zona baja quedará vedada al tránsito para posibilitar el ingreso a la Fiesta"."Se espera una concentración masiva y para eso se están tomando las previsiones del caso, no solo para el escenario y los alrededores, sino también, en las barrancas y la periferia en la que se estacionarán los vehículos", remarcó el titular del área municipal de Seguridad.En la oportunidad, Frank anticipó que se trabajará junto al personal policial para "evitar esta extorsión a través del cobro de algún importe por el estacionamiento en lugares que no están tarifados".El funcionario municipal reconoció la presencia de los llamados "trapitos" en este tipo de eventos, a pesar de las previsiones que se toman, pero prometió que "tendrán la sanción que correspondan".En esa línea, recomendó a los automovilistas que se vean damnificados en ese sentido, que den intervención al 911 para que se tomen las presiones del caso.