Disponen un servicio de recolección de basura electrónica para adultos mayores

El Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Electrónicos, que funciona en calle Churruarín 2.444 de Paraná, comenzó a funcionar en agosto del año pasado y desde entonces ha recibido una gran cantidad de elementos.



La afluencia de público ha sido permanente, especialmente los días sábados, y la demanda por parte de los vecinos no ha cesado, así se informó desde la comuna. Cabe destacar que todo lo recolectado se traslada al predio de la Asociación Civil "Basura Cero", ubicado en la Capital Federal, para ser sometido a un proceso de reciclado, reutilización y/o disposición final segura. A cambio, el municipio recibe computadoras nuevas y otros elementos que pasan a formar parte de su patrimonio



Debido a la alta demanda por parte de los vecinos, la Subsecretaría de Ambiente Sustentable de la municipalidad de Paraná, informó que recibe los pedidos de aquellas personas y/o familias que no posean movilidad propia, que tengan problemas para desplazarse o son de edad avanzada para efectuar un retiro de los RAEEs a domicilio. Esta tarea se lleva adelante únicamente los días sábados por la mañana, a cargo de personal de la Subsecretaría, quienes circulan en una camioneta debidamente identificada.



Para realizar una solicitud, los vecinos deben comunicarse de lunes a viernes de 7 a 13 hs al teléfono 4201868 o dirigirse a Alem 73.



"Esto es fundamental, porque estamos dándole solución a un tema muy importante, como son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raees). Evitamos que los mismos terminen formando microbasurales o siendo enterrados o incinerados en el Volcadero", resaltó Rosa Hojman, subsecretaria de Ambiente municipal.





Aparatos que se reciben



-Equipos de informática y telecomunicaciones: impresoras, computadoras de escritorios y todos sus componentes (CPU, mouse, pantalla o monitor, teclado y demás periféricos), máquinas de escribir.

-Equipos de música, radios, reproductores de DVD, reproductores de MP3, MP4, aparatos de videojuegos, aparatos de fax/contestadores, teléfonos fijos, inalámbricos y móviles (celulares).

-Pequeños electrodomésticos (tostadoras, cafeteras, sandwicheras, pavas eléctricas y secadores de pelo).

-Balanzas, instrumentos de vigilancia, testers y tickeadoras.

-Televisores con tubos sanos (todos los modelos)

-Heladeras, secarropas, lavarropas y equipos de refrigeración

Todos los electrodomésticos se reciben siempre y cuando estén en buenas condiciones y sin desarmar y/o desguazar. No es necesario que estén en funcionamiento.



No se reciben



-Pilas y baterías

-Televisores con tubos dañados o molidos

-Focos o fluorescentes en desuso.