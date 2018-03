Último Primer Día: implementarán un amplio operativo de control en Paraná

Foto: Archivo

La Comuna ya tiene todo preparado para que los jóvenes que inician el sexto año escolar puedan celebrar de forma segura el último Primer Día de clases, programado para este domingo 4 de marzo. La Subsecretaría de la Juventud, junto a otras áreas municipales, estuvo a cargo de la organización de un evento distinto a otros años para evitar los daños presentados en ediciones anteriores. En las inmediaciones de la plaza Le Petit Pissant se dispondrá un escenario y un DJ para musicalizar la noche que se extenderá hasta las 2 de la mañana.



Para que los adolescentes celebren bajo un ámbito de seguridad y salubridad en vísperas al inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de Paraná se propuso este año promover un festejo controlado. En la Costanera y Plaza Mujeres Entrerrianas, donde también se está haciendo la convocatoria, se dispondrá un operativo de seguridad y control de tránsito junto a la Policía de Entre Ríos, que dispondrá de 200 efectivos en la zona.



"En ambos sectores se prohibirá el ingreso con bebidas alcohólicas, se les retirará a aquellas personas que lo lleven", sostuvo el secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank.



También se bregará por la seguridad vial por lo que se dispondrá un operativo para controlar documentación y la no ingesta de alcohol a los autos y motos. "Se destaca que la circulación vehicular por ambas zonas estará habilitada pero con precaución", añadió el funcionario.



Por su parte, Diego Beber, subsecretario de la Juventud, señaló que la idea es "terminar con las actividades a las 2 de la mañana, que se desconcentre la multitud para que al otro día puedan comenzar las clases de forma ordenada, y no repetir como en años anteriores donde los alumnos ingresaban alcoholizados".



Desde la Subsecretaría se promueve "el cuidado de los compañeros, festejar sin ingesta alcohólica, divertirse sin violencia, con salud y seguridad, respetar las reglas básicas de convivencia para no perjudicar a los vecinos. Además se insta a las familias, a los mayores y a la comunidad en general a tomar conciencia sobre este tipo de festejos y aconsejar un buen comportamiento en la fiesta", indicaron.