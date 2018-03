"Los nenes de Onco nuevamente necesitan de la solidaridad de todos. Extendé tu brazo. Doná Sangre, doná vida", manifestaron desde la Fundación Arco Iris al solicitar dadores de sangre para los niños del Servicio de Oncohematología del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.Quienes puedan colaborar deben acercase al sector de Hemoterapia del nosocomio los lunes: de 8 a 11; martes a viernes: de 7.30 a 11 y sábados: de 8 a 10Entre 18 y 65 años de edad, con su DNI que en sus últimos 12 meses no se hayan tatuado, operado o realizado operaciones. Luego se realiza una entrevista personalizada. Se puede donar cada cuatro meses. No deben consumir lácteos pero no es necesario que acudan en ayunas.