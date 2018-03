Denuncian que por falta de camas, el hospital no interna a un hombre de 81 años

Los familiares de Antonio Isabelino Franco denunciaron ante Elonce TV por "abandono de persona" a los responsables del hospital San Martín de Paraná.



Según adujeron sus hijos, en el nosocomio se niegan a internarlo. El hombre tiene 81 años, es oriundo de barrio Las Flores y padece un severo cuadro de deshidratación a causa de un probable cáncer en el estómago.



"Hace tres semanas que él no está comiendo, vamos y venimos del hospital y no lo quieren dejar internado. Lo derivamos a la Clínica Modelo porque si o si tiene que estar internado allá no tienen cama, ni el Hospital Militar, ni en la Clínica Río, y nos derivaron de nuevo al San Martín", relató Gloria Franco, una de las hijas del octogenario.



"Ellos (por los trabajadores del San Martín) nos dicen que lo único que pueden hacer es ponerle un suero y mandarlo a la casa, que no pueden hacer más nada", lamentó la mujer.



"El médico nos dijo que puede ser que tenga un tumor en el estómago", agregó. "Abandono de persona" La mujer dijo entender que la capacidad del hospital esté desbordada, pero al mismo tiempo argumentó: "Para mí, mi prioridad es mi papá. No entiendo cómo teniendo mutual y habiendo pagado durante tantos años, no pueda tener una cama para ser atendido".



"Nos dicen que le demos todo licuado, pero vomita. Y acá lo tienen unas horas, lo hidratan y nos lo devuelven, siendo que en la clínica nos explicaron que tiene que ser alimentado por sonda... y en el hospital no lo quieren hacer. Están haciendo abandono de persona", remarcó la hija de Antonio Isabelino Franco.



Finalmente, ante la cámara de Elonce TV, la mujer sentenció: "No lo vamos a llevar de acá hasta que se hagan cargo".