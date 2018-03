Vecinos reclamaron por la construcción de sus viviendas

Un grupo de 121 familias solicita a IAPV y Vicoer que construyan sus viviendas, que comenzaron a pagar hace 10 años.Romina Merlo, explicó aque "pagamos el derecho a la vivienda y nuestros terrenos a la cooperativa Vicoer y aún no tenemos nuestras casas. Firmamos en aquel momento un convenio tripartito entre IAPV, el municipio de Paraná y IAPV".Asimismo, contó que "primero no se construían porque no se aprobaba la factibilidad del terreno, no reunía las condiciones para construir. Luego nos decían que el barrio no tiene red cloacal. Ahora, con la presidencia de Macri, dijeron que se lanzó una ley que prohíbe a las cooperativas e institutos construir viviendas, que solo se van a hacer por Plan Fonavi o por créditos hipotecarios".Aseguran que "necesitamos una respuesta sólida respecto a qué va a pasar con el dinero que ya pagamos. Nos dicen que nos pueden llegar a abonar en cómodas cuotas, sin interés, sin actualizarlo. Con la inflación que hemos sufrido no nos va a alcanzar ni para hacer una compra de supermercado".