Rescataron a niña de 5 años que quedó atrapada en el nuevo tobogán del Thompson

Atrapado en el tobogán

Otro niño atrapado

El angustiante relato:

Una angustiante situación vivió una familia paranaense que fue al costero complejo Thompson para disfrutar de un rato al aire libre con sus hijos.Lo que iba a ser una tarde de disfrute, terminó en un mal momento por lo que vivió una niña de 5 años. En las redes sociales, Paola, la madre de la pequeña denunció que la menor, quedó atrapada en uno de los nuevos juegos instalados en el complejo Thompson, en el marco de los trabajos de puesta en valor del espacio público de Paraná, supo Elonce.Paola Dormisch contó en las redes sociales lo sucedido en el nuevo tobogán del Thompson. "Lamentablemente nuestra hija menor, quién tiene 5 años, no pudo salir de uno de los toboganes", relató la mujer y sostuvo que la menor "gritaba desesperada, habiendo quedado en un codo sin poder tener contacto visual con ella lo que ayudaba poco para poder tranquilizarla".La mujer relató que finalmente que "logramos sacarla del tobogán y tranquilizarla. Mientras tanto, dos señores que estaban trabajando en el lugar, recolocaron maderas impidiendo, el ingreso al tobogán", explicó Paola en las redes sociales.Tras su tremendo relato, otras personas comentaron que ya habían vivido situaciones similares con sus hijos en ese tobogán.Raquel se hizo eco de lo sucedido y señaló: "Mi nene de 3 año paso por la misma situación, quedó en el codo del tobogán gritando, asustado. Yo en la salida no pudiéndolo ver, trataba de tranquilizarlo y meterme. Pedí ayuda a otras madres que estaban al lado. Gracias a otro nene, más grande, que lo ayudó por arriba pudo salir. Realmente me asusté mucho y ni les cuento mi nene. A ese juego no vamos más, a menos que lo modifiquen", remarcó.