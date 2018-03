Clausuraron seis "previas" el pasado fin de semana en Paraná

En total fueron seis las fiestas clausuradas en distintos espacios de la capital provincial durante el fin de semana pasado. Son las denominadas "previas", donde menores de edad consumen bebidas alcohólicas. Por otro lado, se adelantó que se trabajará en la modificación de la Ordenanza 8615, que autoriza la permanencia de personas de 14 a 16 años de edad dentro de los boliches.



Inspectores de la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad realizaron el pasado fin de semana controles rutinarios sobre la actividad nocturna y de fiestas clandestinas que se realizan en distintos puntos de la ciudad de Paraná. En este sentido, se constataron distintos eventos, comúnmente denominados "previas", llevados a cabo por menores de edad en camping de sindicatos o asociaciones.



De acuerdo a lo informado por Fabián Rueda, director de Habilitaciones, los operativos de control se efectuaron en la Costanera, en predios de los accesos Norte y Sur, en el Thompson y pubs céntricos. Por otra parte, agregó que se están efectuando controles de cierres de bares, drugstores, etc. que deben estar abiertos hasta las 3 am, en tanto que boliches bailables hasta las 6.



Respecto a las sanciones, mencionó que a uno de los bares se le labró acta por rubro no habilitado por la Ordenanza 8615. Asimismo, se efectuaron seis sanciones por consumo de alcohol en menores de 18 años, reglamentándose en la norma 7594.



En este marco, en un boliche de calle Liniers de la ciudad se efectuó una prueba piloto consistente en dividir el espacio del lugar, uno para mayores de 18 años y otro para menores. Si bien la ordenanza 8615 "habilita a menores de entre 14 y 16 años a permanecer en el lugar, la infracción que cometen los dueños es la venta de alcohol a menores de 18 años", dijo Rueda.



"La prueba funcionó, ya que se hizo la comprobación por parte de inspectores donde los freezers en el sector de menores estaban cargados con gaseosas, y los mayores en otro espacio distinto con una pulsera que se les dio", dijo para agregar que "el resultado fue positivo". Respecto de este tema, desde la Municipalidad adelantaron que se trabajará en la modificación de la Ordenanza 8615, ya que efectivamente autoriza la permanencia de personas de 14 a 16 años en lugares bailables.



Operativo por el "último primer día"

Por otro lado, se indicó que el área trabaja en la notificación sobre locales comerciales de calles Catamarca, Alameda de la Federación, Santa Fe, Laurencena, Santiago del Estero, Ramírez, y Güemes respecto de la venta de bebidas alcohólicas en el marco del tradicional festejo del último primer día de clases, que se hace habitualmente los primeros días de marzo.

Más precisamente se informó a los propietarios de los comercios sobre la vigencia de la Ordenanza 7594, que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Lo propio se hace en calles Almafuerte, Maciá, Ruperto Pérez, Artigas, donde se realizará un control en bares, estaciones de servicios y locales.



Fiestas privadas

Otro de los puntos importantes tiene que ver con festejos hechos en forma privada que incluyen venta de entradas. En este sentido, la Ordenanza 8615 indica que la autorización debe tramitarse 60 días antes en la Dirección de Habilitaciones que funciona en la dependencia municipal de Cinco Esquinas.