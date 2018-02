Falleció Alicia Krevisky a los 59 años: Una de las fundadoras de FAEHER

El anhelo de la sede

Un lugar con contención

Del dolor a la acción

Rescatar la vida

El nacimiento de FAEHER

La motivación de Alicia se disparó tras la muerte de su hijo Nicolás, que había fallecido a los 5 años, como consecuencia de dicha enfermedad.Desde entonces, se dedicó en "rescatar la vida", como ella misma lo definía, de aquellos que padecían el mismo mal.Alicia Krevisky falleció en la tarde de este miércoles en el sanatorio Rawson de la ciudad de Paraná, donde estaba internada desde principios del mes de febrero, cuando el cáncer afectó gravemente su salud, supoSu última aparición pública fue a fin del mes de enero cuando, junto al intendente Sergio Varisco, recorrió las obras de la futura sede ubicada en calle Andrés Pazos y San Luis, que sería inaugurada en las primeras semanas de marzo.En dicha oportunidad, Alicia Krevisky, mostró su alegría por este importante avance. "Realmente estamos muy contentos, esto vendría a serPor último,La tragedia personal que signó el cáncer en su vida, lejos de paralizarla, la movilizó y logró durante casi tres décadas, cambiar el destino de los chiquitos que afortunadamente, gracias al avance científico y gracias a la tarea de profesionales, enfermeros, técnicos y las familias nucleadas en FAEHER, pueden vencer la enfermedad.Alicia, junto con otros padres que perdieron sus hijos, decidió hacer algo para que aquellos que tuvieran que pasar por las mismas circunstancias, tuvieran mejores oportunidades."Cada uno de los que formamos la Fundación hemos perdido a nuestros hijos, tanto Carlos Fralazco, como Yaryez, que fuimos los tres que nos encontramos desesperados,"En mi caso tuve que llevar a mi hijo a Buenos Aires, donde la soledad que pasé fue terrible, no conocía a los médicos, las enfermeras no estaban, y cada uno de nosotros pasó por esa experiencia porque acá (en Paraná) no había servicio (de hematooncología) en ese momento", recordaba Alicia en diálogo con