Roperos solidarios recibieron los guardapolvos donados en Once por Todos

Roperos Solidarios

Losque se conformaron en distintas escuelas a partir de la colaboración de la gente que ayudó en Once Por Todos 2017, contarán desde hoy con guardapolvos nuevos para poder entregar a los niños que podrán estrenarlos en el ciclo lectivo que se inicia la semana próxima.La entrega de los delantales se concretó esta mañana en la escuela José María Estada, que oficio de anfitriona. El ámbito sirvió para que las escuelas beneficiadas, Filiberto Reula, Esparza, Pérez Colman, Estrada, Libertad, Evita (San Benito), Tabaré y la Biblioteca Laura Vicuña, hicieran un balance de los logros obtenidos en la jornada solidaria que tuvo lugar el pasado 8 de diciembre."Para nosotros es importante la donación de guardapolvos, sirve para que el niño esté prolijo y no venga todos los días con la misma ropa, además se identifica con su escuela. Once Por todos nos permitió trabajar mucho en equipo. Estamos contentos con las donaciones porque van a cubrir gran parte de las necesidades que hay en la escuela", afirmaron desde laque funciona en el complejo Hogar Eva Perón. Además remarcaron que durante el funcionamiento de la colonia de verano, "los chicos tuvieron todo lo necesario: elementos de higiene, toallas, ropa".En la, ubicada en el barrio Lomas del Mirador, asisten chicos con "todo tipo de problemas familiares, económicos y a pesar del clima, la lluvia, los niños vienen. Once Por Todos me pareció una fiesta solidaria. Es la primera vez que participo en esto", dijo una docente y agregó que "hubo un gran equipo que colaboró y estamos muy agradecidos. Los guardapolvos nos viene re bien".Por otra parte, desde lacomentaron: "Estamos muy contentos, es una oportunidad para decir que de alguna u otra forma también se puede, pero con la colaboración de todos, porque sin colaboración no se puede hacer nada, esto tiene que ver con los logros de una escuela apoyada por su comunidad. Estamos seleccionando cosas: elementos de higiene, ropa, útiles todo lo que recibimos".Asimismo, y en relación al inicio de un nuevo ciclo lectivo recalcaron que "ahora sabemos que las cosas que necesitamos para comenzar, están. Eso nos pone muy contentos".En tal sentido, afirman que Once por Todos "hizo que ahora estemos preparados para paliar esta situación. No podemos quedarnos de manos cruzadas cuando los chicos vienen y tienen hambre o frío. Estamos preparados para hacer frente a esas situaciones y con estos elementos lo estaremos mucho más"."Para nosotros es una alegría poder tener para poder ayudar. Ayudar hace bien, nos llenó el alma", afirmó una docente de la escuela Estrada y recordó que "el hecho de tomar esa caja que venía a nuestro nombre o que nos llamaran para darnos cosas; saber que las familiar van a tener lo que necesitan, nos llena el alma". Y agregó que el lema de Once Por Todos, "nos involucró a todos, realmente fue una fiesta. Se vive y se siente así. Dentro de la Sala Mayo se hace amistad, se vive y se siente esa alegría de ayudar, ojalá esto siga", finalizó.